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Producție oprită
DLC5204V/00
Cablu premium împletit USB-A la Lightning
Conectează-ţi telefonul iPhone la Macbook pentru a sincroniza muzică, aplicaţii, fotografii, actualizări şi altele. Încarcă-ţi dispozitivul când este conectat. Funcţionează cu încărcătorul USB existent de perete sau de maşină cu mufă USB. Este un cablu excelent de rezervă sau de schimb!
Încărcare şi sincronizare
1,2 metri/4 picioare
Cablu împletit negru
Ia-l cu tine, ţine-l la birou sau înlocuieşte un cablu pe care l-ai pierdut, astfel încât să te poţi conecta şi să-ţi poţi încărca dispozitivul oricând ai nevoie.
Cablu de încărcare testat la solicitări intense de peste 10.000 de ori, pentru utilizare intensă
Funcţionează cu oricare dintre sursele de alimentare existente pe bază de USB – de perete, auto sau de la computer – pentru încărcare convenabilă oriunde ai nevoie.
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