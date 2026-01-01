Cablu premium împletit USB-A la Lightning

Conectează-ţi telefonul iPhone la Macbook pentru a sincroniza muzică, aplicaţii, fotografii, actualizări şi altele. Încarcă-ţi dispozitivul când este conectat. Funcţionează cu încărcătorul USB existent de perete sau de maşină cu mufă USB. Este un cablu excelent de rezervă sau de schimb!