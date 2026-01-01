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DLC4561CB/00
Cablu premium USB-C la USB-C
Cablu premium cu o lungime de 2 metri pentru flexibilitate sporită la încărcarea dispozitivelor compatibile cu USB-C. Acceptă încărcarea laptopului la 65 W cu încărcătorul de perete GaN.
Încărcare şi sincronizare
2 m
Negru
Conector USB de tip C pentru încărcare rapidă cu cele mai recente dispozitive compatibile de tip C.
Cablu îmbrăcat în plastic, proiectat pentru durabilitate şi rezistenţă suplimentare.
Acceptă rata de transfer de date de 480 Mbps prin USB 2.0 de mare viteză
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