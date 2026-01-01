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Producție oprită
DLC3106T/00
Cablu 3 în 1
Conectori Micro USB, USB-C şi Lightning în 1. Vei avea nevoie doar de acest cablu pentru toate dispozitivele tale mobile.
Încărcare şi sincronizare
2 m
Un cablu de rezervă sau de schimb excelent pentru cablul Apple Lightning
Acest cablu inclus de la conectorul cu 30 de pini la USB este esenţial pentru sincronizarea dispozitivului iPhone sau iPod cu iTunes şi pentru încărcarea de la computer sau încărcătorul USB. Ia-l cu tine, ţine-l la birou sau înlocuieşte un cablu pe care l-ai pierdut pentru a-ţi putea conecta şi încărca dispozitivul oricând ai nevoie.
Funcţionează cu oricare dintre sursele de alimentare existente pe bază de USB – de perete, auto sau de la computer – pentru încărcare convenabilă oriunde ai nevoie.
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