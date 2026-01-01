Este un cablu excelent de rezervă sau de schimb de avut la îndemână

Acest cablu inclus de la conectorul cu 30 de pini la USB este esenţial pentru sincronizarea dispozitivului iPhone sau iPod cu iTunes şi pentru încărcarea de la computer sau încărcătorul USB. Ia-l cu tine, ţine-l la birou sau înlocuieşte un cablu pe care l-ai pierdut pentru a-ţi putea conecta şi încărca dispozitivul oricând ai nevoie.