Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
DLC3104T/00
Cablu 3 în 1
Conectori Micro USB, USB-C şi Lightning în 1. Vei avea nevoie doar de acest cablu pentru toate dispozitivele tale mobile.
Încărcare şi sincronizare
1,2 m
Ia-l cu tine, ţine-l la birou sau înlocuieşte un cablu pe care l-ai pierdut, astfel încât să te poţi conecta şi să-ţi poţi încărca dispozitivul oricând ai nevoie.
Funcţionează cu oricare dintre sursele de alimentare existente pe bază de USB – de perete, auto sau de la computer – pentru încărcare convenabilă oriunde ai nevoie.
Un cablu de rezervă sau de schimb excelent pentru cablul Apple Lightning
Recenzii