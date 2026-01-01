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Cablu 3 în 1: Lightning, USB-C, Micro USB

DLC3104T/00

Cablu 3 în 1

Conectori Micro USB, USB-C şi Lightning în 1. Vei avea nevoie doar de acest cablu pentru toate dispozitivele tale mobile.

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Cablu 3 în 1

  • Încărcare şi sincronizare

  • 1,2 m

Este un cablu excelent de rezervă sau de schimb de avut la îndemână

Ia-l cu tine, ţine-l la birou sau înlocuieşte un cablu pe care l-ai pierdut, astfel încât să te poţi conecta şi să-ţi poţi încărca dispozitivul oricând ai nevoie.

Funcţionează cu încărcătoarele USB de perete sau auto existente

Funcţionează cu oricare dintre sursele de alimentare existente pe bază de USB – de perete, auto sau de la computer – pentru încărcare convenabilă oriunde ai nevoie.

Un cablu de rezervă sau de schimb excelent pentru cablul Apple Lightning

Un cablu de rezervă sau de schimb excelent pentru cablul Apple Lightning

Specificaţii tehnice

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