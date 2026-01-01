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Cablu USB-A la USB-C

DLC3104A/00

Cablu USB-A la USB-C de 1,2 m

Încarcă dispozitivul când este conectat şi funcţionează cu încărcătorul USB existent de perete sau de maşină. Este un cablu excelent de rezervă sau de schimb!

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Cablu USB-A la USB-C de 1,2 m

  • Încărcare şi sincronizare

  • 1,2 metri/4 picioare

Este un cablu excelent de rezervă sau de schimb de avut la îndemână

Ia-l cu tine, ţine-l la birou sau înlocuieşte un cablu pe care l-ai pierdut, astfel încât să te poţi conecta şi să-ţi poţi încărca dispozitivul oricând ai nevoie.

Funcţionează cu încărcătoarele USB de perete sau auto existente

Funcţionează cu oricare dintre sursele de alimentare existente pe bază de USB – de perete, auto sau de la computer – pentru încărcare convenabilă oriunde ai nevoie.

Specificaţii tehnice

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