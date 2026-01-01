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Producție oprită
DLC1501A/00
Adaptor USB Tip C la USB
Permite o conexiune USB la mufa de tip C. Transformă orice port USB-C într-un port USB-A şi conectează o gamă largă de dispozitive USB-A, inclusiv hard diskuri externe, telefoane, mouse-uri, imprimante şi multe altele.
USB 3.0
Acceptă rata de transfer de 5 Gbps prin USB 3.0 de mare viteză.
Designul subţire şi ergonomic îi permite să se potrivească oriunde, fără efort.
Construcţia flexibilă permite introducerea şi scoaterea uşoare.
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