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Producție oprită

USB-C la USB-A mamă

DLC1501A/00

Adaptor USB Tip C la USB

Permite o conexiune USB la mufa de tip C. Transformă orice port USB-C într-un port USB-A şi conectează o gamă largă de dispozitive USB-A, inclusiv hard diskuri externe, telefoane, mouse-uri, imprimante şi multe altele.

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Adaptor USB Tip C la USB

  • USB 3.0

Acceptă transferul de date prin USB 3.0

Acceptă rata de transfer de 5 Gbps prin USB 3.0 de mare viteză.

Design subţire şi uşor

Designul subţire şi ergonomic îi permite să se potrivească oriunde, fără efort.

Construcţie flexibilă pentru introducere/scoatere uşoară

Construcţia flexibilă permite introducerea şi scoaterea uşoare.

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