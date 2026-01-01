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Producție oprită

iBoom JukeBox

DLA78405/10

Bucuraţi-vă de iPod cu sunet stereo şi control

Experimentaţi sunetul iPod-ului dvs. care umple întreaga încăpere cu iBoom JukeBox, sistemul de boxe hi-fi pentru iPod. Cu uimitoarea Telecomandă cu ecran, puteţi naviga prin conţinutul iPod-ului pe ecranul informativ al telecomenzii! Andocare pentru a încărca Telecomanda şi iPod-ul.

Vezi toate beneficiile

complet cu telecomanda de pe ecran

Bucuraţi-vă de iPod cu sunet stereo şi control

  • Pentru iPod

Ascultaţi muzică la un sunet stereo de lux

Sistemul de boxe de înaltă fidelitate dispune de un amplificator de clasă D, woofere şi tweetere duble pentru un bas puternic şi înalte clare astfel încât să vă puteţi bucura de muzica dvs. la un sunet stereo de lux.

Boxe atractive vor umple orice cameră cu muzica dvs.

Sistemul de boxe atractiv arată grozav în orice cameră a locuinţei astfel încât să vă puteţi bucura de muzica dvs. la volum maxim în loc să o ascultaţi la căşti.

Telecomandă cu ecran de afişare informativ iPod uşor de citit

Telecomanda cu ecran dispune de un ecran luminos şi uşor de citit astfel încât să puteţi vizualiza şi naviga prin conţinutul iPod-ului pe telecomandă, exact cum aţi face pe iPod!

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