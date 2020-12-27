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Producție oprită
Obsedat de sunet
Redaţi muzică şi reîncărcaţi-vă iPhone-ul/iPod-ul cu sistemul Hi-Fi cu componente Philips. Boxele cu finisaj premium negru deosebit de lucios şi carcasa din aluminiu adaugă o notă de clasă, în timp ce tweeterele dome furnizează un sunet detaliat şi natural.
staţie de andocare pentru iPhone/iPod
Dome tweeter
100 W
Acest sistem are o putere totală de ieşire de 100 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.
Tweeterele Dome reproduc clar frecvenţele înalte şi medii care îmbunătăţesc claritatea totală a sunetului din boxe. Asigurând un mix armonios de sunete variate nedistorsionate, acestea oferă claritate vocală detaliată şi puritate a tonurilor instrumentale, echilibrând prin urmare sunetul general atunci când sunt utilizate cu o combinaţie de woofere.
Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
mrbandy
27/12/2020
Magyarország
Szép hangzás, könnyű használhatóság!
Volt szerencsém a közelmúltban kipróbáéni ezt a hifi rendszert, amit nagyon szép hangzás és könnyű használhatóság jellemez. iPod-al próbáltam és tökéletesen működött. Ajánlani tudom mindenkinek ezt a rendszert.
Avantaje
könnyen használható
Dezavantaje
nincs ilyen
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DCM713 komponens hifi rendszer
Data utilizării 2020-11-27
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DCM713 komponens hifi rendszer
Data utilizării 2020-11-27