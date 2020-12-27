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Producție oprită

Sistem Hi-Fi cu componente

DCM713/12

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Obsedat de sunet

Redaţi muzică şi reîncărcaţi-vă iPhone-ul/iPod-ul cu sistemul Hi-Fi cu componente Philips. Boxele cu finisaj premium negru deosebit de lucios şi carcasa din aluminiu adaugă o notă de clasă, în timp ce tweeterele dome furnizează un sunet detaliat şi natural.

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Bucuraţi-vă de muzică de înaltă fidelitate

Obsedat de sunet

  • staţie de andocare pentru iPhone/iPod

  • Dome tweeter

  • 100 W

Putere totală de ieşire 100 W RMS

Putere totală de ieşire 100 W RMS

Acest sistem are o putere totală de ieşire de 100 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Dome tweeter pentru sunet detaliat şi natural

Tweeterele Dome reproduc clar frecvenţele înalte şi medii care îmbunătăţesc claritatea totală a sunetului din boxe. Asigurând un mix armonios de sunete variate nedistorsionate, acestea oferă claritate vocală detaliată şi puritate a tonurilor instrumentale, echilibrând prin urmare sunetul general atunci când sunt utilizate cu o combinaţie de woofere.

Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

27/12/2020

Magyarország

Magyarország

Szép hangzás, könnyű használhatóság!

Volt szerencsém a közelmúltban kipróbáéni ezt a hifi rendszert, amit nagyon szép hangzás és könnyű használhatóság jellemez. iPod-al próbáltam és tökéletesen működött. Ajánlani tudom mindenkinek ezt a rendszert.

Avantaje

könnyen használható

Dezavantaje

nincs ilyen

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DCM713 komponens hifi rendszer

Data utilizării 2020-11-27

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DCM713 komponens hifi rendszer

Data utilizării 2020-11-27

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