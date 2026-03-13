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Purificatoare şi umidificatoare de aer
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Seria 1000 Ventilatoare cu piedestal
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CX1220/00
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Experimentează o răcire puternică şi silenţioasă, cu 3 trepte de viteză, rotaţie şi confortul oferit de un temporizator. Proiectat pentru calitate şi stabilitate, acesta îţi oferă confort de lungă durată, zi de zi.
Toate (8)
Ventilatorul meu Philips este prea zgomotos
Grila frontală a ventilatorului meu Philips este murdară
Ventilatorul turn Philips produce un miros ciudat
Fluxul de aer de la ventilatorul turn Philips este slab
Nu pot porni/opri ventilatorul turn Philips
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