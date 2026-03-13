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Seria 1000 Ventilatoare cu piedestal

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Seria 1000Ventilatoare cu piedestal

CX1220/00

Seria 1000 Ventilatoare cu piedestal

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Manuale şi documentaţie

CX1220/01 CX1220/02 CX1220/21

  • PDF fişier, 7.6 MB
  • 13 March 2026

Experimentează o răcire puternică şi silenţioasă, cu 3 trepte de viteză, rotaţie şi confortul oferit de un temporizator. Proiectat pentru calitate şi stabilitate, acesta îţi oferă confort de lungă durată, zi de zi.

  • PDF fişier
  • 13 May 2026

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