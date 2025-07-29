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  • Puternic şi versatil, cu stil
  • Puternic şi versatil, cu stil
  • Puternic şi versatil, cu stil
  • Puternic şi versatil, cu stil
  • Puternic şi versatil, cu stil
  • Puternic şi versatil, cu stil
  • Puternic şi versatil, cu stil
  • Puternic şi versatil, cu stil
  • Puternic şi versatil, cu stil
  • Puternic şi versatil, cu stil
  • Puternic şi versatil, cu stil
  • Puternic şi versatil, cu stil
  • Puternic şi versatil, cu stil
  • Puternic şi versatil, cu stil
  • Puternic şi versatil, cu stil

Seria 1000Ventilatoare cu piedestal

CX1220/00

5
| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Puternic şi versatil, cu stil
Experimentează o răcire puternică şi silenţioasă, cu 3 trepte de viteză, rotaţie şi confortul oferit de un temporizator. Proiectat pentru calitate şi stabilitate, acesta îţi oferă confort de lungă durată, zi de zi.
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Puternic şi versatil, cu stil

  • Flux de aer ventilator 3330 m3/h

  • Silenţios la 38 dB(A)

  • Rabatabil şi oscilant

  • Diametru cap 45 cm

Rază lungă de acţiune pentru răcire maximă

Rază lungă de acţiune pentru răcire maximă

Experimentează o răcire puternică şi silenţioasă, cu 3 trepte de viteză, rotaţie şi confortul oferit de un temporizator. Proiectat pentru calitate şi stabilitate, acesta îţi oferă confort de lungă durată, zi de zi.

Flux de aer amplu, pentru confort instantaneu

Flux de aer amplu, pentru confort instantaneu

Cu o capacitate de răcire de 3330 m³/h, acest ventilator circulă rapid aerul, eliminând senzaţia de aer stătut şi menţinând un mediu proaspăt şi confortabil în fiecare colţ al încăperii.

Răcire silenţioasă la cea mai mică setare

Răcire silenţioasă la cea mai mică setare

Conceput pentru medii liniştite, acest ventilator funcţionează la doar 38dB – valoare echivalentă cu sunetul precipitaţiilor uşoare. Perfect pentru muncă, citit sau somn, oferă o atmosferă calmă şi relaxantă.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

29/07/2025

България

България

Вентилаторът работи безотказно!

Живея в малка студентска квартира, в която няма климатик и този вентилатор ме спасява от летните жеги!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

29/06/2025

България

България

Препоръчвам

Върши работа, разхлажда ни в жегите, добре, че го взехме.

Acest review a fost făcut pentru Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Acest review a fost făcut pentru Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

24/06/2025

България

България

Много добра работа ми върши

Добре, че го взех, идеално разхлажда в тези жеги. Тих е, което ми беше много важно, а в същото време е мощен. Нямам забележки.

Acest review a fost făcut pentru Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Acest review a fost făcut pentru Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

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