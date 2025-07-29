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Flux de aer ventilator 3330 m3/h
Silenţios la 38 dB(A)
Rabatabil şi oscilant
Diametru cap 45 cm
Experimentează o răcire puternică şi silenţioasă, cu 3 trepte de viteză, rotaţie şi confortul oferit de un temporizator. Proiectat pentru calitate şi stabilitate, acesta îţi oferă confort de lungă durată, zi de zi.
Cu o capacitate de răcire de 3330 m³/h, acest ventilator circulă rapid aerul, eliminând senzaţia de aer stătut şi menţinând un mediu proaspăt şi confortabil în fiecare colţ al încăperii.
Conceput pentru medii liniştite, acest ventilator funcţionează la doar 38dB – valoare echivalentă cu sunetul precipitaţiilor uşoare. Perfect pentru muncă, citit sau somn, oferă o atmosferă calmă şi relaxantă.
5.0
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Lollypop567
29/07/2025
България
Parte a unei promoții
Вентилаторът работи безотказно!
Живея в малка студентска квартира, в която няма климатик и този вентилатор ме спасява от летните жеги!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Мачъците 2
29/06/2025
България
Parte a unei promoții
Препоръчвам
Върши работа, разхлажда ни в жегите, добре, че го взехме.
Acest review a fost făcut pentru Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Acest review a fost făcut pentru Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Пепито
24/06/2025
България
Parte a unei promoții
Много добра работа ми върши
Добре, че го взех, идеално разхлажда в тези жеги. Тих е, което ми беше много важно, а в същото време е мощен. Нямам забележки.
Acest review a fost făcut pentru Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Acest review a fost făcut pentru Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка