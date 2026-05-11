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CX1030/00
Jobnumber: 35443
Experimentează o răcire puternică și silențioasă cu 3 viteze și rotație lină pentru confort personalizat. Construit cu materiale de calitate și un design modern și elegant, acest ventilator de masă oferă durabilitate de lungă durată și performanță stilată - perfect pentru orice spațiu.
Baza ventilatorului turn Philips este instabilă sau vibrează
Grila frontală a ventilatorului meu Philips este murdară
Ventilatorul meu Philips este prea zgomotos
Ventilatorul turn Philips produce un miros ciudat
Nu pot porni/opri ventilatorul turn Philips
Fluxul de aer de la ventilatorul turn Philips este slab
Ventilatorul turn Philips se opreşte brusc
Ventilatorul meu Philips face zgomot neobişnuit atunci când oscilează