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Conceput pentru liniște. Construit pentru putere.
Experimentează o răcire puternică și silențioasă cu 3 viteze și rotație lină pentru confort personalizat. Construit cu materiale de calitate și un design modern și elegant, acest ventilator de masă oferă durabilitate de lungă durată și performanță stilată - perfect pentru orice spațiu.
Flux de aer puternic de până la 2000 m³/h
Răcire silențioasă la 35 dB(A) (1)
3 viteze pentru confort personalizat
Rotație și înclinare automată
Diametrul capului 35 cm
Cu o capacitate de răcire de până la 2000 m³/h și 5 palete, acest ventilator oferă un flux de aer intens care elimină aerul stagnant, umplând spațiul tău cu aer proaspăt pentru confort pe tot parcursul zilei.
Funcționând la un nivel subtil de 35 dB(A) (1) – comparabil cu un dormitor liniștit noaptea – acest ventilator oferă o răcire puternică menținând un mediu calm, netulburat, perfect pentru somn, muncă sau citit.
Experimentează un flux de aer răcoritor care se extinde până la 30 m, asigurând o briză plăcută în întreaga cameră. Fie că ești aproape sau departe, te bucuri de o răcire constantă oriunde te-ai afla.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Rafal Wysz
21/08/2026
Polska
Wiatrak Philips
Extra wiatrak i obsluga. Na drugi dzien od zamowienia rano juz mialem paczke. Bardzo cichy jest i super robi wiatr.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01
(1) Nivelul de zgomot la viteza cea mai mică.