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  • Standard Product Photo Philips Chopping bowl CP0267
  • Standard Product Photo Philips Chopping bowl CP0267

Castron tocător

CP0267

pentru a înlocui castronul XL actual al tocătorului

Cu accesoriul tocător XL (1000 ml) al mixerului vertical Philips poţi tăia cantităţi mari de carne, plante aromatice, nuci, brânză, ciocolată şi ceapă în câteva secunde

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pentru a înlocui castronul XL actual al tocătorului

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