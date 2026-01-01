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CP0267
pentru a înlocui castronul XL actual al tocătorului
Cu accesoriul tocător XL (1000 ml) al mixerului vertical Philips poţi tăia cantităţi mari de carne, plante aromatice, nuci, brânză, ciocolată şi ceapă în câteva secunde
Din când în când, produsul tău are nevoie de modernizare, care nu a fost niciodată mai simplă ca acum. Mulţumită pieselor de schimb Philips concepute pentru a fi înlocuite de consumator. Toate acestea cu calitatea Philips garantată.
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