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Producție oprită

Cameră video HD

CAM110BL/00

3.8

| (4) Recenzii

Capturarea şi partajarea momentelor extraordinare - cu uşurinţă

Realizaţi clipuri video uimitoare în full HD şi perfecţionaţi-le cu tehnologia excelentă anti-vibraţii a camerei video ESee. Înregistrarea în format dublu oferă atât HD, cât şi formate adecvate pentru e-mailuri, permiţându-vă să partajaţi clipuri video pe televizor de până la 4 ori mai rapid.

Vezi toate beneficiile

Cu sistem anti-vibraţii avansat

Capturarea şi partajarea momentelor extraordinare - cu uşurinţă

Partajare rapidă pentru trimitere prin e-mail şi postare pe Facebook/YouTube

Partajare rapidă pentru trimitere prin e-mail şi postare pe Facebook/YouTube

Cu software-ul Windows încorporat vă puteţi posta filmele pe site-uri Web precum YouTube, Facebook, Twitter şi Vimeo fără probleme. Pentru utilizatorii de Mac, puteţi organiza, edita şi partaja cu uşurinţă cu iMovie de pe iLife. Prin intermediul unei tehnici de compresie avansate, formatul video HD (H.264) utilizat de camerele video Philips poate genera fişiere mai mici decât cele ale camerelor video, camerelor digitale şi telefoanelor mobile standard fără nicio diminuare a calităţii clipului video, astfel încât să le puteţi partaja mai rapid! Aceste fişiere pot fi, de asemenea, utilizate de alte programe precum iPhoto şi Windows Movie Maker.

Conectare directă la televizor prin HDMI pentru vizualizarea clipurilor video la înaltă definiţie

Conectare directă la televizor prin HDMI pentru vizualizarea clipurilor video la înaltă definiţie

Mufă USB integrată pentru conectare fără probleme la PC/Mac

Mufă USB integrată pentru conectare fără probleme la PC/Mac

Specificaţii tehnice

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3.8

din 5

4

Recenzii

4
1

12/07/2014

Polska

Polska

Pomijając jej zastosowanie jako wideorejestratora-jako typowa kamerka zasługuje na bardzo wysoką ocenę.

Kamerka tworzy wg mnie bardzo dobrej jakości filmy "full HD". Oglądałem je na telewizorze 40" i byłem pod wrażeniem, co ona potrafi. Porównywałem na You Tube filmy z innych kamer, szczególnie z wideorejestratorów samochodowych, (bo i tak ją wykorzystywałem). Moja ocena to taka, że bije na głowę wszystkie popularne wideorejestratory, często droższe. Tworzy w porównaniu do nich "prawdziwy" obraz FULL HD, a nie "interpolowany". Niestety jest to "tylko" kamerka i nie jest ona stworzona dla samochodów-brak w jej menu opcji tworzenia odwróconego obrazu, bo nie daje się przyssać do szyby przedniej w inny sposób jak tylko w pozycji odwróconej. Żeby odwrócić obraz trzeba poddać filmy odwróceniu w programie komputerowym do obróbki wideo-co trwa dla filmu FULL HD 1 godzinnego 2-3 godziny przetwarzania na komputerze. Także nie można do niej stosować przyssawek do szyby na elastycznych, giętkich pałąkach( które rozwiązują sprawę odwrócenia kamerki), bo prawdopodobnie od wibracji o określonych częstotliwościach powstających z tych pałąków uszkadza się jakiś element wewnątrz kamerki, możliwe że to uszkadza się tzw. GYRO mające usuwać drgania ręki. Kamerka wtedy wyłącza się i często już nie daje się włączyć na dłużej niż kilka sekund. Pomijając jednak jej zastosowanie jako wideorejestratora samochodowego i skupiając się tylko na zastosowaniu jej jako "zwykłej" kamerki do filmowania i robienia zdjęć- nie spotkałem lepszej i poręczniejszej.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru CAM110BL Kamera HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru CAM110BL Kamera HD

12/07/2014

Polska

Polska

Pomijając jej zastosowanie jako wideorejestratora-jako typowa kamerka zasługuje na bardzo wysoką ocenę.

Kamerka tworzy wg mnie bardzo dobrej jakości filmy "full HD". Oglądałem je na telewizorze 40" i byłem pod wrażeniem, co ona potrafi. Porównywałem na You Tube filmy z innych kamer, szczególnie z wideorejestratorów samochodowych, (bo i tak ją wykorzystywałem). Moja ocena to taka, że bije na głowę wszystkie popularne wideorejestratory, często droższe. Tworzy w porównaniu do nich "prawdziwy" obraz FULL HD, a nie "interpolowany". Niestety jest to "tylko" kamerka i nie jest ona stworzona dla samochodów-brak w jej menu opcji tworzenia odwróconego obrazu, bo nie daje się przyssać do szyby przedniej w inny sposób jak tylko w pozycji odwróconej. Żeby odwrócić obraz trzeba poddać filmy odwróceniu w programie komputerowym do obróbki wideo-co trwa dla filmu FULL HD 1 godzinnego 2-3 godziny przetwarzania na komputerze. Także nie można do niej stosować przyssawek do szyby na elastycznych, giętkich pałąkach( które rozwiązują sprawę odwrócenia kamerki), bo prawdopodobnie od wibracji o określonych częstotliwościach powstających z tych pałąków uszkadza się jakiś element wewnątrz kamerki, możliwe że to uszkadza się tzw. GYRO mające usuwać drgania ręki. Kamerka wtedy wyłącza się i często już nie daje się włączyć na dłużej niż kilka sekund. Pomijając jednak jej zastosowanie jako wideorejestratora samochodowego i skupiając się tylko na zastosowaniu jej jako "zwykłej" kamerki do filmowania i robienia zdjęć- nie spotkałem lepszej i poręczniejszej.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru CAM110BL Kamera HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru CAM110BL Kamera HD

03/05/2013

Polska

Polska

tani i dość dobry

Dość dobre parametry nagrywania , mała kompaktowa kamerka do schowania w każdą kieszeń . Dobre odwzorowanie kolorów. Największa wada to akumulatorek , który trzyma krótko . Z początku ok.2 godzin , później coraz krócej .

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru CAM110BL Kamera HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru CAM110BL Kamera HD

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