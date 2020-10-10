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Producție oprită

Microsistem muzical

BTB2570/12

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Mai multă putere pentru muzica ta

Redescoperă albumele pe care le iubeşti. Acest microsistem elegant îţi oferă 70 W de sunet bogat pentru a te bucura de orice, de la CD-urile clasice la cea mai recentă listă de redare. Difuzoarele bass-reflex îmbunătăţesc sunetul cu tonuri joase profunde.

Vezi toate beneficiile

Mai multă putere pentru muzica ta

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • DAB+

Putere maximă de ieşire de 70 W

USB. Conectează dispozitive muzicale instantaneu

Difuzoare bass-reflex pe 2 căi. Tonuri joase, puternice şi ample

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

10/10/2020

Polska

Polska

Bardzo dobra jakość dźwięku

Bardzo dobra jakość dźwięku jak za te pieniądze. Muzyka z USB, bluetooth lub CD gra super. Bas schodzi dość nisko. Wieża jest używana przez córkę dość intensywnie - praktycznie nie stygnie. Naprawdę bardzo polecam, szczególnie dla młodzieży.

Avantaje

Jakość dźwięku

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTB2570 Mikrowieża

Data utilizării 2019-10-10

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BTB2570 Mikrowieża

Data utilizării 2019-10-10

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