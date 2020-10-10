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Mai multă putere pentru muzica ta
Redescoperă albumele pe care le iubeşti. Acest microsistem elegant îţi oferă 70 W de sunet bogat pentru a te bucura de orice, de la CD-urile clasice la cea mai recentă listă de redare. Difuzoarele bass-reflex îmbunătăţesc sunetul cu tonuri joase profunde.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
DAB+
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
BonSky
10/10/2020
Polska
Bardzo dobra jakość dźwięku
Bardzo dobra jakość dźwięku jak za te pieniądze. Muzyka z USB, bluetooth lub CD gra super. Bas schodzi dość nisko. Wieża jest używana przez córkę dość intensywnie - praktycznie nie stygnie. Naprawdę bardzo polecam, szczególnie dla młodzieży.
Avantaje
Jakość dźwięku
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTB2570 Mikrowieża
Data utilizării 2019-10-10
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BTB2570 Mikrowieża
Data utilizării 2019-10-10