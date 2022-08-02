ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

Beard trimmer 9000 Prestige Aparat de tuns barba

Producție oprită

Asistență

Beard trimmer 9000 PrestigeAparat de tuns barba

BT9810/15

Beard trimmer 9000 Prestige Aparat de tuns barba

Producție oprită

Accesează magazinul

Profită de toate avantajele produsului tău

  • Videoclip despre utilizare şi tundere Aparat de tuns barba seria 9000 Prestige
    Videoclip despre utilizare şi tundere Aparat de tuns barba seria 9000 Prestige
  • Videoclip despre curăţare, încărcare şi păstrare Aparat de tuns barba seria 9000 Prestige
    Videoclip despre curăţare, încărcare şi păstrare Aparat de tuns barba seria 9000 Prestige

Înregistrează-ţi produsul

Obţine garanţia extinsă

Înregistrează-ţi produsul în 90 de zile de la achiziţie şi obţine garanţie extinsă (se aplică T&C).

Înregistrează produsul

Manuale şi documentaţie

Declaraţie de conformitate UK - English (US)

  • PDF fişier, 142.9 kB
  • 21 October 2025

Manual de utilizare

  • PDF fişier, 1.2 MB
  • 16 October 2025

Piese de schimb şi accesorii

Depanare

Garanţie şi service

Verifică termenii garanţiei şi începe un schimb sau o reparaţie a produsului

Găsește service

Găsiți centre de service în apropierea dvs. pentru reparații, diagnosticare și piese originale.

Vezi garanţiile produsului

Găseşte termenii de garanţie pentru produsul tău Philips

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm