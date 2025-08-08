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  • Precizie maximă a oțelului, pentru barba perfectă
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  • Precizie maximă a oțelului, pentru barba perfectă
  • Precizie maximă a oțelului, pentru barba perfectă
  • Precizie maximă a oțelului, pentru barba perfectă
  • Precizie maximă a oțelului, pentru barba perfectă
  • Precizie maximă a oțelului, pentru barba perfectă
  • Precizie maximă a oțelului, pentru barba perfectă
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  • Precizie maximă a oțelului, pentru barba perfectă
  • Precizie maximă a oțelului, pentru barba perfectă
  • Precizie maximă a oțelului, pentru barba perfectă
  • Precizie maximă a oțelului, pentru barba perfectă
  • Precizie maximă a oțelului, pentru barba perfectă

Producție oprită

Beard trimmer 9000 PrestigeAparat de tuns barba

BT9810/15

4.7
| (137) Recenzii | 91% recomandă acest produs
Precizie maximă a oțelului, pentru barba perfectă
Philips BT9000 Prestige asigură precizie de neegalat datorită pieptenului metalic încorporat, care oferă rezultate consecvente de tundere, indiferent câtă presiune se aplică.
Vezi toate beneficiile

The world's most preferred electric male grooming brand1

Cele mai bune de la Philips

Precizie maximă a oțelului, pentru barba perfectă

  • Tehnologie SteelPrecision

  • Senzor PowerAdapt

  • Indicator pentru baterie cu 3 niveluri

Precizie absolută şi rezultate uniforme

Precizie absolută şi rezultate uniforme

Aparatul de tuns barba Philips 9000 Prestige este dotat cu noua tehnologie SteelPrecision, care constă dintr-un pieptene metalic integrat şi un element de tăiere robust. Acest sistem nu se îndoaie ca un pieptene din plastic, indiferent de presiunea aplicată, pentru a asigura cele mai uniforme şi mai precise rezultate de tundere*.

Alunecă pe piele pentru o tundere uniformă

Alunecă pe piele pentru o tundere uniformă

Obţine cel mai uniform rezultat de tundere. Acest aparat de tuns barba urmăreşte întotdeauna contururile feţei tale, cu un înveliş antifrecare care îi permite să alunece uşor şi confortabil pe piele.

Lamele metalice ascuţite taie precis, fără a trage firele de păr

Lamele metalice ascuţite taie precis, fără a trage firele de păr

Lamele noastre complet metalice rămân ascuţite pe întreaga durată de viaţă. Iar datorită geometriei speciale a lamelor, aparatul de tuns barba 9000 Prestige taie chiar şi cele mai groase fire de păr fără a le trage.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.7

din 5

137

Recenzii

91%

recomandă acest produs

08/08/2025

România

România

Cumpărător verificat

Foarte ok

Taie excelent, sunt foarte multumit. Sigur, este nou, sa vedem cat va rezista. Fostul aparat era tot de la Philips, insa lamele nu mai taie, aparatul este inca bun...

Acest review a fost făcut pentru Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Aparat de tuns barba

Acest review a fost făcut pentru Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Aparat de tuns barba

05/04/2024

România

România

Cumpărător verificat

Un aparat premium

Bateria tine foarte mult, e bine construit, taie bine, nu agata. Marele plus este capatul metalic ce poate fi ajustat. Nu mai trebuie sa folosesti capete de plastic.

Avantaje

Premium

Dezavantaje

Aveti grija sa nu il scapati pe picioare, e destul de greu

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Aparat de tuns barba

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Aparat de tuns barba

09/01/2022

România

România

Cumpărător verificat

Este ok

Produsul este super, bateria este ok. Singura problema care apare, se blocheaza butonul on/off

Avantaje

Bateria

Dezavantaje

Buton on/off

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Aparat de tuns barba

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Aparat de tuns barba

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Referințe

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

  1. Pe baza testului obiectiv de uniformitate, efectuat de o agenţie terţă, comparând imagini în prim plan cu rezultatele aparatelor din clasa sa de preţ.