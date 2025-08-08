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Producție oprită
Tehnologie SteelPrecision
Senzor PowerAdapt
Indicator pentru baterie cu 3 niveluri
Aparatul de tuns barba Philips 9000 Prestige este dotat cu noua tehnologie SteelPrecision, care constă dintr-un pieptene metalic integrat şi un element de tăiere robust. Acest sistem nu se îndoaie ca un pieptene din plastic, indiferent de presiunea aplicată, pentru a asigura cele mai uniforme şi mai precise rezultate de tundere*.
Obţine cel mai uniform rezultat de tundere. Acest aparat de tuns barba urmăreşte întotdeauna contururile feţei tale, cu un înveliş antifrecare care îi permite să alunece uşor şi confortabil pe piele.
Lamele noastre complet metalice rămân ascuţite pe întreaga durată de viaţă. Iar datorită geometriei speciale a lamelor, aparatul de tuns barba 9000 Prestige taie chiar şi cele mai groase fire de păr fără a le trage.
4.7
din 5
137
Recenzii
91%
recomandă acest produs
Aurel12455324
08/08/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte ok
Taie excelent, sunt foarte multumit. Sigur, este nou, sa vedem cat va rezista. Fostul aparat era tot de la Philips, insa lamele nu mai taie, aparatul este inca bun...
Acest review a fost făcut pentru Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Aparat de tuns barba
Acest review a fost făcut pentru Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Aparat de tuns barba
Draaagos
05/04/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un aparat premium
Bateria tine foarte mult, e bine construit, taie bine, nu agata. Marele plus este capatul metalic ce poate fi ajustat. Nu mai trebuie sa folosesti capete de plastic.
Avantaje
Premium
Dezavantaje
Aveti grija sa nu il scapati pe picioare, e destul de greu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Aparat de tuns barba
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Aparat de tuns barba
Gabi M
09/01/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Este ok
Produsul este super, bateria este ok. Singura problema care apare, se blocheaza butonul on/off
Avantaje
Bateria
Dezavantaje
Buton on/off
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Aparat de tuns barba
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Aparat de tuns barba
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.
Pe baza testului obiectiv de uniformitate, efectuat de o agenţie terţă, comparând imagini în prim plan cu rezultatele aparatelor din clasa sa de preţ.