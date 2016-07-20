Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Precizie desăvârşită
Experimentează controlul superb asupra contururilor cu ghidajul exclusiv cu laser. Acesta îţi permite să creezi cu încredere stilul precis şi simetric pe care îl dorești.
Setări de precizie 0,2 mm
Aparat de tuns din metal, cu 2 capete
Utiliz. fără fir 60 min/încărc 1 oră
cu ghidaj cu laser
Sistemul unic cu ghidaj cu laser proiectează o linie precisă de lumină pentru a pre-alinia profilul tău înainte de tuns. Acesta va indica unde va fi tăiat părul pentru a obţine de fiecare dată rezultatul dorit.
Pentru a-ţi selecta lungimea preferată de tundere, nu trebuie decât să rotești butonul de zoom de pe mâner până la afişarea lungimii dorite. Lungimea dorită este acum „blocată” pentru o tundere precisă şi uniformă.
Îndepărtaţi pieptenele reglabil şi veţi descoperi un aparat de tuns reversibil de precizie, cu două capete. Pe o parte se află un aparat de tuns de 32 mm de înaltă performanţă. Dacă îl întoarceţi, este un aparat de tuns de precizie de 15 mm, perfect pentru spaţii înguste, spre exemplu, sub nas sau în jurul gurii. Este proiectat pentru a tăia foarte aproape, însă vă protejează pielea, iar dimensiunea sa mică şi designul înclinat vă permit să vedeţi ce faceţi pentru a obţine linii şi detalii fine.
4.5
din 5
77
Recenzii
89%
recomandă acest produs
Adrian57
20/07/2016
România
Inovativ
Detin acest trimmer de cateva luni si sunt foarte multumit de el. Ingrijirea barbii nu mai este o corvoada, cu o risipa mare de timp. Precizia conturarii este foarte mare, mai ales ca te ajuta si laserul. Setarile de lungime a firelor este din 2 in 2 mm. Nu ciupeste si taie delicat si precis. Are o autonomie ce 60 de minute si se incarca total rapid(cam o ora). Se curata usor sub jet de apa.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Aparat de tuns barba rezistent la apă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Aparat de tuns barba rezistent la apă
Vali051
07/04/2016
România
Cumpărător verificat
Un produs foarte bun pentru bărboși.
Este cel mai bun Beardtrimmer pe care il folosesc.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Aparat de tuns barba rezistent la apă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Aparat de tuns barba rezistent la apă
alexm
26/06/2015
România
Super calitati
Degeaba are o gramada de calitati.. nu as lua asa ceva nici daca as fi bancher... la pretul asta astronomic mai bine ma rad cu cutitul sau ca in epoca de piatra! :))))
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Aparat de tuns barba rezistent la apă
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Aparat de tuns barba rezistent la apă
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.