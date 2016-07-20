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Producție oprită

Beardtrimmer series 9000Aparat de tuns barba rezistent la apă

BT9290/32

4.5

| (77) Recenzii | 89% recomandă acest produs

Precizie desăvârşită

Experimentează controlul superb asupra contururilor cu ghidajul exclusiv cu laser. Acesta îţi permite să creezi cu încredere stilul precis şi simetric pe care îl dorești.

Vezi toate beneficiile

The world's most preferred electric male grooming brand1

Singurul aparat de tuns barba cu ghidaj cu laser

Precizie desăvârşită

  • Setări de precizie 0,2 mm

  • Aparat de tuns din metal, cu 2 capete

  • Utiliz. fără fir 60 min/încărc 1 oră

  • cu ghidaj cu laser

Utilizează ghidajul unic cu laser pentru rezultate precise şi simetrice

Utilizează ghidajul unic cu laser pentru rezultate precise şi simetrice

Sistemul unic cu ghidaj cu laser proiectează o linie precisă de lumină pentru a pre-alinia profilul tău înainte de tuns. Acesta va indica unde va fi tăiat părul pentru a obţine de fiecare dată rezultatul dorit.

Rotiţa de reglare păstrează setarea de lungime selectată

Rotiţa de reglare păstrează setarea de lungime selectată

Pentru a-ţi selecta lungimea preferată de tundere, nu trebuie decât să rotești butonul de zoom de pe mâner până la afişarea lungimii dorite. Lungimea dorită este acum „blocată” pentru o tundere precisă şi uniformă.

Aparat de tuns cu două capete: de 32 mm şi 15 mm pentru detalii perfecte

Aparat de tuns cu două capete: de 32 mm şi 15 mm pentru detalii perfecte

Îndepărtaţi pieptenele reglabil şi veţi descoperi un aparat de tuns reversibil de precizie, cu două capete. Pe o parte se află un aparat de tuns de 32 mm de înaltă performanţă. Dacă îl întoarceţi, este un aparat de tuns de precizie de 15 mm, perfect pentru spaţii înguste, spre exemplu, sub nas sau în jurul gurii. Este proiectat pentru a tăia foarte aproape, însă vă protejează pielea, iar dimensiunea sa mică şi designul înclinat vă permit să vedeţi ce faceţi pentru a obţine linii şi detalii fine.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.5

din 5

77

Recenzii

89%

recomandă acest produs

20/07/2016

România

România

Inovativ

Detin acest trimmer de cateva luni si sunt foarte multumit de el. Ingrijirea barbii nu mai este o corvoada, cu o risipa mare de timp. Precizia conturarii este foarte mare, mai ales ca te ajuta si laserul. Setarile de lungime a firelor este din 2 in 2 mm. Nu ciupeste si taie delicat si precis. Are o autonomie ce 60 de minute si se incarca total rapid(cam o ora). Se curata usor sub jet de apa.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Aparat de tuns barba rezistent la apă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Aparat de tuns barba rezistent la apă

07/04/2016

România

România

Cumpărător verificat

Un produs foarte bun pentru bărboși.

Este cel mai bun Beardtrimmer pe care il folosesc.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Aparat de tuns barba rezistent la apă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Aparat de tuns barba rezistent la apă

26/06/2015

România

România

Super calitati

Degeaba are o gramada de calitati.. nu as lua asa ceva nici daca as fi bancher... la pretul asta astronomic mai bine ma rad cu cutitul sau ca in epoca de piatra! :))))

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Aparat de tuns barba rezistent la apă

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Aparat de tuns barba rezistent la apă

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Referințe

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 