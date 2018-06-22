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Producție oprită
Muzica nu se opreşte niciodată
Muzica mea nu se opreşte niciodată. Boxa potabilă wireless Everplay continuă redarea fără întreruperi graţie conexiunii Bluetooth puternice şi opţiunilor de încărcare intuitive. Materialul său personalizat îi conferă un aspect plăcut, dar şi o rezistenţă superioară.
10 W, 10 ore
Rază mare de acţiune Bluetooth
Rezistentă la apă şi la praf
Opţiune de încărcare rapidă
Încărcarea boxei durează de obicei. EverPlay oferă o opţiune de încărcare rapidă care poate să reîncarce boxa de trei ori mai rapid decât un adaptor USB obişnuit. Folosind adaptorul Qualcomm Quick-Charge (nu este inclus), utilizat de regulă la telefoanele Android, pentru a încărca boxa, timpul de încărcare este redus semnificativ.
Boxa EverPlay este extrem de durabilă, fiind rezistentă la praf, şocuri şi apă. Praful nu poate interfera cu funcţionarea boxei. În plus, aceasta poate fi scufundată în apă de până la 1 metru timp de 30 de minute. Astfel, o sesiune de audiţie la duş, expunerea la ploaie sau o cădere rapidă în apă nu va provoca deteriorări. Fiind rezistent la şocuri, acest produs este testat în „camera de tortură”, fiind suspus unui test cu role care demonstrează o durată de viaţă simulată de 5 ani a produsului. Everplay are o construcţie cu adevărat rezistentă!
În sfârşit o boxă Bluetooth care oferă un mod simplu şi clar de a vedea nivelul de încărcare rămas! Cu EverPlay, nu trebuie decât să apeşi butonul de alimentare pentru a vedea nivelul bateriei.
5.0
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT6900B boxă portabilă wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT6900B boxă portabilă wireless
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Avantaje
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Data utilizării 2019-11-30
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Data utilizării 2019-11-30
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Avantaje
Dobra jakość dźwięku
Dezavantaje
Nie ma
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Data utilizării 2019-10-29
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Data utilizării 2019-10-29