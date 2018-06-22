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Producție oprită

boxă portabilă wireless

BT6900A/00

5

| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Muzica nu se opreşte niciodată

Muzica mea nu se opreşte niciodată. Boxa potabilă wireless Everplay continuă redarea fără întreruperi graţie conexiunii Bluetooth puternice şi opţiunilor de încărcare intuitive. Materialul său personalizat îi conferă un aspect plăcut, dar şi o rezistenţă superioară.

Vezi toate beneficiile

Muzica nu se opreşte niciodată

  • 10 W, 10 ore

  • Rază mare de acţiune Bluetooth

  • Rezistentă la apă şi la praf

  • Opţiune de încărcare rapidă

Încărcarea rapidă încarcă boxa de 3 ori mai rapid

Încărcarea rapidă încarcă boxa de 3 ori mai rapid

Încărcarea boxei durează de obicei. EverPlay oferă o opţiune de încărcare rapidă care poate să reîncarce boxa de trei ori mai rapid decât un adaptor USB obişnuit. Folosind adaptorul Qualcomm Quick-Charge (nu este inclus), utilizat de regulă la telefoanele Android, pentru a încărca boxa, timpul de încărcare este redus semnificativ.

Construcţie rezistentă – la şocuri, la praf şi la apă (IP57)

Construcţie rezistentă – la şocuri, la praf şi la apă (IP57)

Boxa EverPlay este extrem de durabilă, fiind rezistentă la praf, şocuri şi apă. Praful nu poate interfera cu funcţionarea boxei. În plus, aceasta poate fi scufundată în apă de până la 1 metru timp de 30 de minute. Astfel, o sesiune de audiţie la duş, expunerea la ploaie sau o cădere rapidă în apă nu va provoca deteriorări. Fiind rezistent la şocuri, acest produs este testat în „camera de tortură”, fiind suspus unui test cu role care demonstrează o durată de viaţă simulată de 5 ani a produsului. Everplay are o construcţie cu adevărat rezistentă!

Indicator pentru baterie pentru a vedea uşor nivelul de energie

Indicator pentru baterie pentru a vedea uşor nivelul de energie

În sfârşit o boxă Bluetooth care oferă un mod simplu şi clar de a vedea nivelul de încărcare rămas! Cu EverPlay, nu trebuie decât să apeşi butonul de alimentare pentru a vedea nivelul bateriei.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

22/06/2018

România

România

Recomand cu incredere

Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT6900B boxă portabilă wireless

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT6900B boxă portabilă wireless

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Bírja a strapát!

Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.

Avantaje

Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Data utilizării 2019-11-30

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Data utilizării 2019-11-30

29/04/2020

Polska

Polska

Dobry produkt

Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam

Avantaje

Dobra jakość dźwięku

Dezavantaje

Nie ma

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Data utilizării 2019-10-29

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Data utilizării 2019-10-29

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