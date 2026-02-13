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Lame integral din metal
Trepte de precizie de 0,2 mm
Tehnologie BeardSense
Colector de păr
Timp de funcţionare de până la 100 de minute
Lamele metalice cu ascuţire automată oferă rezistenţă suplimentară, pentru precizie maximă în timp ce te tunzi şi rămân la fel de ascuţite ca în prima zi, fără a necesita lubrifiere. În plus, lamele rezistente la coroziune sunt şi uşor de curăţat.
Selectorul de precizie al aparatului de tuns are 40 setări de lungime în trepte de 0,2 mm, ajutându-te să modelezi barba cu precizia de care ai nevoie.
Inovatorul nostru colector de păr prinde până la 80% din firele de păr tunse*, dându-ţi mai puţine bătăi de cap atunci când îţi tunzi barba.
4.8
din 5
73
Recenzii
95%
recomandă acest produs
Samu02
13/02/2026
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15
Csendes, sokáig bírja. Lehetne egyszerűbb a fésű leszedése tisztításhoz.
Acest review a fost făcut pentru Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15 Szakállformázás szőrgyűjtővel
Acest review a fost făcut pentru Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15 Szakállformázás szőrgyűjtővel
DamianSamoa
06/01/2026
Polska
Parte a unei promoții
Totalny game-changer.
Konkretny sprzęt pod konkretny cel. Silne ostrza. Elegancki design. Uniwersalne nakładki. Precyzja golenia. Długi czas pracy baterii. Świetna stacja do ładowania, której brakowało w innych modelach. Obowiązkowy sprzęt każdego brodacza!
Acest review a fost făcut pentru Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000
Acest review a fost făcut pentru Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000
Przemek l
02/01/2026
Polska
Parte a unei promoții
Polecam
Pierwszy kontakt z urządzeniem jest bardzo pozytywny. Trymer wygląda solidnie, nic nie trzeszczy, wszystkie elementy dobrze do siebie pasują, a wykonanie sprawia wrażenie sprzętu wyższej jakości, mimo że jego cena jest nadal rozsądna. Obudowa jest lekko gumowana, co dodaje pewności chwytu — nawet gdy ręce są mokre podczas stylizacji w łazience. To ważna cecha przy pracy z urządzeniem, które czasem wymaga precyzyjnych ruchów i kontroli.
Avantaje
Szybkość ładowania, wodoszczelny, ostre ostrze
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Trymer do brody seria 7000 BT7670/15 Beard Trimmer 7000
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Trymer do brody seria 7000 BT7670/15 Beard Trimmer 7000
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.
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