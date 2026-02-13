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  • Precizie maximă cu efort minim
  • Precizie maximă cu efort minim
  • Precizie maximă cu efort minim
  • Precizie maximă cu efort minim
  • Precizie maximă cu efort minim
  • Precizie maximă cu efort minim
  • Precizie maximă cu efort minim
  • Precizie maximă cu efort minim
  • Precizie maximă cu efort minim
  • Precizie maximă cu efort minim
  • Precizie maximă cu efort minim
  • Precizie maximă cu efort minim
  • Precizie maximă cu efort minim
  • Precizie maximă cu efort minim
  • Precizie maximă cu efort minim
  • Precizie maximă cu efort minim
  • Precizie maximă cu efort minim
  • Precizie maximă cu efort minim

Beard Trimmer 5000 SeriesStilizarea bărbii cu colector de păr

BT5775/15

4.8
| (73) Recenzii | 95% recomandă acest produs
Precizie maximă cu efort minim
Precizie totală, fără efort. Cu lame metalice cu ascuţire automată şi un colector de păr inovator, aparatul nostru de tuns se ascute, simplificând experienţa ta de îngrijire. În plus, tehnologia BeardSense creşte puterea exact atunci când ai nevoie.
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Garanție extinsă

The world's most preferred electric male grooming brand1

Pentru o barbă precisă şi mai puţină mizerie

Precizie maximă cu efort minim

  • Lame integral din metal

  • Trepte de precizie de 0,2 mm

  • Tehnologie BeardSense

  • Colector de păr

  • Timp de funcţionare de până la 100 de minute

Precizie maximă şi performanţă de lungă durată

Precizie maximă şi performanţă de lungă durată

Lamele metalice cu ascuţire automată oferă rezistenţă suplimentară, pentru precizie maximă în timp ce te tunzi şi rămân la fel de ascuţite ca în prima zi, fără a necesita lubrifiere. În plus, lamele rezistente la coroziune sunt şi uşor de curăţat.

Aranjează-ţi barba cu precizia de care ai nevoie

Aranjează-ţi barba cu precizia de care ai nevoie

Selectorul de precizie al aparatului de tuns are 40 setări de lungime în trepte de 0,2 mm, ajutându-te să modelezi barba cu precizia de care ai nevoie.

Conceput pentru a colecta părul în timp ce te tunzi

Conceput pentru a colecta părul în timp ce te tunzi

Inovatorul nostru colector de păr prinde până la 80% din firele de păr tunse*, dându-ţi mai puţine bătăi de cap atunci când îţi tunzi barba.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

73

Recenzii

95%

recomandă acest produs

13/02/2026

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15

Csendes, sokáig bírja. Lehetne egyszerűbb a fésű leszedése tisztításhoz.

Acest review a fost făcut pentru Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15 Szakállformázás szőrgyűjtővel

Acest review a fost făcut pentru Beard Trimmer 7000 Series BT7670/15 Szakállformázás szőrgyűjtővel

06/01/2026

Polska

Polska

Totalny game-changer.

Konkretny sprzęt pod konkretny cel. Silne ostrza. Elegancki design. Uniwersalne nakładki. Precyzja golenia. Długi czas pracy baterii. Świetna stacja do ładowania, której brakowało w innych modelach. Obowiązkowy sprzęt każdego brodacza!

Acest review a fost făcut pentru Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000

Acest review a fost făcut pentru Trymer do brody seria 5000 BT5780/15 Beard Trimmer 5000

02/01/2026

Polska

Polska

Polecam

Pierwszy kontakt z urządzeniem jest bardzo pozytywny. Trymer wygląda solidnie, nic nie trzeszczy, wszystkie elementy dobrze do siebie pasują, a wykonanie sprawia wrażenie sprzętu wyższej jakości, mimo że jego cena jest nadal rozsądna. Obudowa jest lekko gumowana, co dodaje pewności chwytu — nawet gdy ręce są mokre podczas stylizacji w łazience. To ważna cecha przy pracy z urządzeniem, które czasem wymaga precyzyjnych ruchów i kontroli.

Avantaje

Szybkość ładowania, wodoszczelny, ostre ostrze

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Trymer do brody seria 7000 BT7670/15 Beard Trimmer 7000

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Trymer do brody seria 7000 BT7670/15 Beard Trimmer 7000

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Referințe

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

  1. La înregistrarea pe Philips.com în termen de 90 de zile de la cumpărare 