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Boxe wireless
Toate seriile
boxă portabilă wireless
Producție oprită
Asistență
BT50G/00
Disponibil în
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Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.
Pentru iOS şi Android
Suportă controlul anumitor modele de boxe Bluetooth Philips, soundbaruri, boxe pentru petreceri, microsisteme, aparate CD soundmachine și radiouri portabile.
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