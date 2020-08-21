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boxă portabilă wireless

BT3900A/00

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Muzica nu se opreşte niciodată

Muzica mea nu se opreşte niciodată. Boxa potabilă wireless Everplay continuă redarea fără întreruperi graţie conexiunii Bluetooth puternice şi opţiunilor de încărcare intuitive. Materialul său personalizat îi conferă un aspect plăcut, dar şi o rezistenţă superioară.

Vezi toate beneficiile

Muzica nu se opreşte niciodată

  • 4 W, 8 ore

  • Rază mare de acţiune Bluetooth

  • Rezistentă la apă şi la praf

  • Curea de siguranţă USB

Microfon încorporat, pentru apelurile telefonice mâini libere

Graţie microfonului încorporat, această boxă funcţionează şi ca difuzor pentru telefon. Atunci când este recepţionat un apel, muzica este întreruptă şi poţi vorbi prin intermediul difuzorului. Organizează o întâlnire de afaceri. Sau sună-ţi prietenul de la o petrecere. În orice context, acesta va funcţiona perfect.

Material DuraFit de înaltă performanţă

Material DuraFit de înaltă performanţă

Materialul DuraFit care acoperă boxa oferă beneficii atât funcţionale, cât şi estetice. Cu straturi din cauciuc în partea superioară care acoperă un material textil într-o culoare asortată, materialul antiderapant, rezistent la zgârieturi şi lavabil oferă protecţie sporită, în timp ce modelul unic în formă de romb îi conferă un stil mai modern şi mai sofisticat.

Funcţie anti-distorsiuni pentru muzică puternică, fără distorsiuni

Funcţie anti-distorsiuni pentru muzică puternică, fără distorsiuni

Funcţia anti-distorsiuni îţi permite să redai muzica mai tare şi îi menţine calitatea ridicată, chiar dacă nivelul bateriei este scăzut. Acceptă un interval de semnale de intrare de la 300 mV la 1000 mV şi protejează boxele împotriva deteriorărilor provocate de distorsiune. Această funcţie încorporată monitorizează semnalul muzical care trece prin amplificator şi menţine tonurile înalte în intervalul amplificatorului, prevenind distorsiunile audio fără a afecta volumul. Capacitatea unei boxe portabile de a reproduce tonurile înalte scade odată cu nivelul bateriei, dar funcţia anti-distorsiuni reduce tonurile înalte cauzate de nivelul scăzut al bateriei, pentru o muzică fără distorsiuni.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

21/08/2020

Україна

Україна

З поставленою задачею справляється

Чудовий звук,всим задоволений.Зарядка тримає чудово.

Avantaje

За

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT3900P Бездротовий портативний гучномовець

Data utilizării 2020-04-20

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT3900P Бездротовий портативний гучномовець

Data utilizării 2020-04-20

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