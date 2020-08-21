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Muzica nu se opreşte niciodată
Muzica mea nu se opreşte niciodată. Boxa potabilă wireless Everplay continuă redarea fără întreruperi graţie conexiunii Bluetooth puternice şi opţiunilor de încărcare intuitive. Materialul său personalizat îi conferă un aspect plăcut, dar şi o rezistenţă superioară.
4 W, 8 ore
Rază mare de acţiune Bluetooth
Rezistentă la apă şi la praf
Curea de siguranţă USB
Graţie microfonului încorporat, această boxă funcţionează şi ca difuzor pentru telefon. Atunci când este recepţionat un apel, muzica este întreruptă şi poţi vorbi prin intermediul difuzorului. Organizează o întâlnire de afaceri. Sau sună-ţi prietenul de la o petrecere. În orice context, acesta va funcţiona perfect.
Materialul DuraFit care acoperă boxa oferă beneficii atât funcţionale, cât şi estetice. Cu straturi din cauciuc în partea superioară care acoperă un material textil într-o culoare asortată, materialul antiderapant, rezistent la zgârieturi şi lavabil oferă protecţie sporită, în timp ce modelul unic în formă de romb îi conferă un stil mai modern şi mai sofisticat.
Funcţia anti-distorsiuni îţi permite să redai muzica mai tare şi îi menţine calitatea ridicată, chiar dacă nivelul bateriei este scăzut. Acceptă un interval de semnale de intrare de la 300 mV la 1000 mV şi protejează boxele împotriva deteriorărilor provocate de distorsiune. Această funcţie încorporată monitorizează semnalul muzical care trece prin amplificator şi menţine tonurile înalte în intervalul amplificatorului, prevenind distorsiunile audio fără a afecta volumul. Capacitatea unei boxe portabile de a reproduce tonurile înalte scade odată cu nivelul bateriei, dar funcţia anti-distorsiuni reduce tonurile înalte cauzate de nivelul scăzut al bateriei, pentru o muzică fără distorsiuni.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
OTAMAN
21/08/2020
Україна
З поставленою задачею справляється
Чудовий звук,всим задоволений.Зарядка тримає чудово.
Avantaje
За
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT3900P Бездротовий портативний гучномовець
Data utilizării 2020-04-20
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT3900P Бездротовий портативний гучномовець
Data utilizării 2020-04-20