Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Garanție extinsă
Lame cu dinţi rotunjiţi
40 de setări de lungime
Trepte de precizie de 0,5 mm
100% rezistent la apă
Timp de funcţionare de până la 70 de minute
Lamele cu autoascuţire și dinţi rotunjiţi sunt concepute pentru a fi delicate cu pielea, pentru un tuns mai confortabil, rămânând la fel de ascuţite ca în prima zi, fără a necesita lubrifiere. În plus, lamele rezistente la coroziune sunt uşor de curăţat.
Selectorul de precizie al aparatului de tuns are 40 de setări de lungime în trepte de 0,5 mm, ajutându-te să modelezi barba cu precizia de care ai nevoie.
Pieptenii avansaţi Lift&Trim ridică firele de păr spre lamă, prinzându-le la fiecare trecere, pentru un tuns uniform și eficient.
4.6
din 5
230
Recenzii
91%
recomandă acest produs
Mmmarius
02/01/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Isi face foarte bine treaba
Usurinta in utilizare, taie perfect firele din barba, silentios.
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3239/15 Aparat de tuns barba
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3239/15 Aparat de tuns barba
Vlad1234
01/03/2023
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Raport calitate preț
Un produs ok ! Cu toate că înainte de al cumpăra un client care avea spunea că după cca 2 ani cam începe să tragă, la așa ceva eu aleg Philips !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Aparat de tuns barba
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Aparat de tuns barba
nu e cazul
12/09/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
beardtrimmer
este f bun ca toate toate produsele utila si practica !
Avantaje
da
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Aparat de tuns barba
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Aparat de tuns barba
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.
La înregistrarea pe Philips.com în termen de 90 de zile de la cumpărare