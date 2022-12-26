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Producție oprită

VisaPurePerie mini de curăţare facială

BSC111/06

4.9

| (34) Recenzii | 97% recomandă acest produs

1 premiu

Curăţare de 6 ori mai bună

Perie mini de curăţare facială cu tehnologie de rotaţie. Este compactă. Este uşor de utilizat. Este perfectă pentru îngrijirea zilnică a pielii. Oriunde te afli.

Vezi toate beneficiile

Gata într-un minut*

Curăţare de 6 ori mai bună

  • Tehnologie de rotaţie

  • Curăţare

  • 1 cap de perie de curăţare

  • 1 setare de intensitate

Tehnologie de curăţare cu rotaţie

Tehnologie de curăţare cu rotaţie

Mişcarea de rotaţie îndepărtează rapid, dar delicat impurităţile prin periere, lăsând pielea curăţată mai în profunzime.

Curăţare de 6 ori mai bună decât cea manuală*. Gata în doar 1 minut!

Curăţare de 6 ori mai bună decât cea manuală*. Gata în doar 1 minut!

Datorită tehnologiei de rotaţie şi celor 17.000 de peri fini ai periei de curăţare normale obţii rezultate de curăţare de şase ori mai bune pentru o piele moale şi radiantă.

Delicată cu pielea, nemiloasă cu impurităţile

Delicată cu pielea, nemiloasă cu impurităţile

Peria mini de curăţare facială VisaPure este nemiloasă cu impurităţile, dar delicată cu pielea. Mulţumită perilor catifelaţi, subţiri şi deşi, aceasta asigură o alunecare lină în timpul curăţării pentru confort absolut al pielii. Peria mini de curăţare facială VisaPure este suficient de delicată pentru a putea fi utilizată de două ori pe zi.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Imagine cu AWARD-961326

Recenzii

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4.9

din 5

34

Recenzii

97%

recomandă acest produs

3
1

26/12/2022

România

România

Excelenta, daca am gasi si consumabilele

Excelenta, curata foarte bine. Unica problema este ca nu se mai gasesc rezervele de schimb ale periulor.

Avantaje

Curata fosarte bine.

Dezavantaje

Nu se gasesc consumabilele.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure BSC111/06 Perie mini de curăţare facială

Data utilizării 2021-12-26

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure BSC111/06 Perie mini de curăţare facială

Data utilizării 2021-12-26

10/12/2020

România

România

Cumpărător verificat

O perie foarte buna

Am primit aceasta perie cadou pentru un aparat de epilat Lumea. Mi se pare foarte folositoare, mai ales ca tenul meu devine destul de uscat iarna si mi se cojeste usor. Eu pun lotiune de curatare direct pe perie si o intind usor pe toata fata cu ajutorul ei.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure BSC111/06 Perie mini de curăţare facială

Data utilizării 2019-11-10

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure BSC111/06 Perie mini de curăţare facială

Data utilizării 2019-11-10

31/05/2020

România

România

Cumpărător verificat

Perie mini Phillips

Recomand. Produs bun și folositor. Lasa pielea curată și neteda

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure BSC111/06 Perie mini de curăţare facială

Data utilizării 2019-04-30

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure BSC111/06 Perie mini de curăţare facială

Data utilizării 2019-04-30

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Referințe

  1. Comparativ cu curăţarea manuală. Date aflate la dosar.