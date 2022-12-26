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Producție oprită
Curăţare de 6 ori mai bună
Perie mini de curăţare facială cu tehnologie de rotaţie. Este compactă. Este uşor de utilizat. Este perfectă pentru îngrijirea zilnică a pielii. Oriunde te afli.
Tehnologie de rotaţie
Curăţare
1 cap de perie de curăţare
1 setare de intensitate
Mişcarea de rotaţie îndepărtează rapid, dar delicat impurităţile prin periere, lăsând pielea curăţată mai în profunzime.
Datorită tehnologiei de rotaţie şi celor 17.000 de peri fini ai periei de curăţare normale obţii rezultate de curăţare de şase ori mai bune pentru o piele moale şi radiantă.
Peria mini de curăţare facială VisaPure este nemiloasă cu impurităţile, dar delicată cu pielea. Mulţumită perilor catifelaţi, subţiri şi deşi, aceasta asigură o alunecare lină în timpul curăţării pentru confort absolut al pielii. Peria mini de curăţare facială VisaPure este suficient de delicată pentru a putea fi utilizată de două ori pe zi.
Premii
4.9
din 5
34
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Kineto
26/12/2022
România
Excelenta, daca am gasi si consumabilele
Excelenta, curata foarte bine. Unica problema este ca nu se mai gasesc rezervele de schimb ale periulor.
Avantaje
Curata fosarte bine.
Dezavantaje
Nu se gasesc consumabilele.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure BSC111/06 Perie mini de curăţare facială
Data utilizării 2021-12-26
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure BSC111/06 Perie mini de curăţare facială
Data utilizării 2021-12-26
AndreeaRRH
10/12/2020
România
Cumpărător verificat
O perie foarte buna
Am primit aceasta perie cadou pentru un aparat de epilat Lumea. Mi se pare foarte folositoare, mai ales ca tenul meu devine destul de uscat iarna si mi se cojeste usor. Eu pun lotiune de curatare direct pe perie si o intind usor pe toata fata cu ajutorul ei.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure BSC111/06 Perie mini de curăţare facială
Data utilizării 2019-11-10
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure BSC111/06 Perie mini de curăţare facială
Data utilizării 2019-11-10
Mirela_25
31/05/2020
România
Cumpărător verificat
Perie mini Phillips
Recomand. Produs bun și folositor. Lasa pielea curată și neteda
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure BSC111/06 Perie mini de curăţare facială
Data utilizării 2019-04-30
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure BSC111/06 Perie mini de curăţare facială
Data utilizării 2019-04-30
Comparativ cu curăţarea manuală. Date aflate la dosar.