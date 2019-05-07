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  • Alunecă uşor, pentru o radere delicată cu pielea
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  • Alunecă uşor, pentru o radere delicată cu pielea
  • Alunecă uşor, pentru o radere delicată cu pielea
  • Alunecă uşor, pentru o radere delicată cu pielea
  • Alunecă uşor, pentru o radere delicată cu pielea
  • Alunecă uşor, pentru o radere delicată cu pielea
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  • Alunecă uşor, pentru o radere delicată cu pielea
  • Alunecă uşor, pentru o radere delicată cu pielea
  • Alunecă uşor, pentru o radere delicată cu pielea
  • Alunecă uşor, pentru o radere delicată cu pielea

Producție oprită

SatinShave AdvancedAparat de ras umed şi uscat

BRL140/00

4.2
| (92) Recenzii | 82% recomandă acest produs
Alunecă uşor, pentru o radere delicată cu pielea
Experimentează o radere de precizie, dar delicată pe picioare şi pe corp. Aparatul de ras pentru femei SatinShave Advanced oferă piele fină, chiar şi în baie sau la duş. Obţine piele fără păr şi fără iritaţii, uşor şi convenabil.
Vezi toate beneficiile

Alunecă uşor, pentru o radere delicată cu pielea

  • O suprafaţă de ras

  • 8 h pentru reîncărcare

  • 4 accesorii

Suprafaţă de ras flotantă, pentru o radere uniformă

Suprafaţă de ras flotantă, pentru o radere uniformă

Suprafaţa de ras flotantă alunecă în mod natural peste contururi, menţinând contactul cu pielea, pentru o radere uniformă.

Lamele cu capete rotunjite te protejează de zgârieturi

Lamele cu capete rotunjite te protejează de zgârieturi

Lamele cu capete rotunjite din faţa şi din spatele suprafeţei de ras asigură alunecarea uşoară a aparatului de ras şi previn zgârieturile, pentru o radere delicată cu pielea.

Primul epilator cu mâner în formă de S

Primul epilator cu mâner în formă de S

Mânerul ergonomic în formă de S este uşor de manevrat, oferind control maxim, acces mai bun şi mişcări precise, pe toată suprafaţa corpului.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.2

din 5

92

Recenzii

82%

recomandă acest produs

07/05/2019

România

România

Este foarte util

Isi face treaba foarte bine si se curata foarte usor! Per total sunt foarte multumita de produs!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinShave Advanced BRL140/00 Aparat de ras umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinShave Advanced BRL140/00 Aparat de ras umed şi uscat

27/06/2022

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Kiváló teljesítmény

Használata rendkívül kényelmes, akar száraz, akar nedves bőrfelületet kiválóan teszi a dolgát. Használat gyors. Érzékeny bőröm van, a borotvától rendszeresen kipattogok, szőrbenövéseim lesznek. Ezzel a borotvával bőröm selymes és gyulladásnak nyoma sincs!

Avantaje

Kényelmes, gyors, könnyű használat, érzékeny bőrre is.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinShave Advanced BRL140/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinShave Advanced BRL140/00 Nedves és száraz elektromos borotva

03/04/2022

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Nagyszerű

Nem gondotam volna,de nagyon szuper kis kèszülèk. Kb. Mindenhol is lehet használni, tènyleg mindenhol. Nem vág, csíp ès nem pattogok ki használat után. Könnyen tisztítható. Tökèletesen megèrte az árát.

Avantaje

Könnyen kezelehető

Dezavantaje

Kicsit hangis, mint egy hajnyíró, de ez nem lènyeges

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinShave Advanced BRL140/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinShave Advanced BRL140/00 Nedves és száraz elektromos borotva

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