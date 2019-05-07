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Producție oprită
O suprafaţă de ras
8 h pentru reîncărcare
4 accesorii
Suprafaţa de ras flotantă alunecă în mod natural peste contururi, menţinând contactul cu pielea, pentru o radere uniformă.
Lamele cu capete rotunjite din faţa şi din spatele suprafeţei de ras asigură alunecarea uşoară a aparatului de ras şi previn zgârieturile, pentru o radere delicată cu pielea.
Mânerul ergonomic în formă de S este uşor de manevrat, oferind control maxim, acces mai bun şi mişcări precise, pe toată suprafaţa corpului.
4.2
din 5
92
Recenzii
82%
recomandă acest produs
Corina84
07/05/2019
România
Este foarte util
Isi face treaba foarte bine si se curata foarte usor! Per total sunt foarte multumita de produs!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinShave Advanced BRL140/00 Aparat de ras umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinShave Advanced BRL140/00 Aparat de ras umed şi uscat
Lévó90
27/06/2022
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Kiváló teljesítmény
Használata rendkívül kényelmes, akar száraz, akar nedves bőrfelületet kiválóan teszi a dolgát. Használat gyors. Érzékeny bőröm van, a borotvától rendszeresen kipattogok, szőrbenövéseim lesznek. Ezzel a borotvával bőröm selymes és gyulladásnak nyoma sincs!
Avantaje
Kényelmes, gyors, könnyű használat, érzékeny bőrre is.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinShave Advanced BRL140/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinShave Advanced BRL140/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Szabinka1
03/04/2022
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Nagyszerű
Nem gondotam volna,de nagyon szuper kis kèszülèk. Kb. Mindenhol is lehet használni, tènyleg mindenhol. Nem vág, csíp ès nem pattogok ki használat után. Könnyen tisztítható. Tökèletesen megèrte az árát.
Avantaje
Könnyen kezelehető
Dezavantaje
Kicsit hangis, mint egy hajnyíró, de ez nem lènyeges
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinShave Advanced BRL140/00 Nedves és száraz elektromos borotva
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinShave Advanced BRL140/00 Nedves és száraz elektromos borotva