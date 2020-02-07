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Lumea Prestige Aparat IPL pentru îndepărtarea părului

Producție oprită

Asistență

Lumea PrestigeAparat IPL pentru îndepărtarea părului

BRI950/00

Lumea Prestige Aparat IPL pentru îndepărtarea părului

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

Eco passport - English (US)

  • PDF fişier, 138 kB
  • 7 February 2020

Manual de utilizare

  • PDF fişier, 4.2 MB
  • 27 August 2026

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