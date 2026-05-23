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Producție oprită
Cu tehnologie SenseIQ
Pentru corp şi faţă
Cu senzor SmartSkin
Utilizare cu şi fără fir
IPL înseamnă lumină intens pulsată. Philips Lumea aplică pulsaţii delicate de lumină la rădăcina firului de păr, punând foliculul într-o fază de repaus. Drept urmare, cantitatea de păr de pe corp se reduce în mod gradual. Repetarea tratamentului îţi lasă pielea frumoasă şi fără păr, fină la atingere. Tratamentul de prevenire a creşterii părului este sigur şi delicat, chiar şi în zonele sensibile. Philips Lumea este testat clinic şi dezvoltat cu ajutorul dermatologilor pentru un tratament uşor şi eficient, în confortul propriei locuinţe.
Studiile obiective indică o reducere a părului de până la 92 % după trei tratamente**. Efectuează primele patru tratamente la fiecare două săptămâni, iar următoarele opt tratamente la fiecare patru săptămâni. După 12 tratamente te vei putea bucura de şase luni de piele fină, fără păr*.
Philips Lumea Prestige este eficient pentru o gamă largă de tipuri de păr şi de piele. Funcţionează pe păr natural blond închis, şaten şi negru şi pe tonuri de piele variind de la piele foarte albă la cafeniu închis. IPL are nevoie de contrast între pigmentul culorii părului şi pigmentul nuanţei pielii, aşa că (precum alte tratamente bazate pe IPL) Lumea nu poate fi utilizat pentru a trata păr alb, cărunt, blond deschis sau roşcat. Şi nu este potrivit pentru piele foarte închisă la culoare.
Premii
4.7
din 5
235
Recenzii
95%
recomandă acest produs
Pocnica
23/05/2026
România
Aparat Philips laser
Îmi place faptul că aparatul este mega bun, își face treaba de la prima ședință, am foarte multe locuri fara par parul creste mai greu. Nu mă așteptam să fie atât de bun
Avantaje
Își face treaba de la prima ședință
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 8000 BRI940/00 Epilator IPL cu SenseIQ
Date of Use 2026-03-07
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 8000 BRI940/00 Epilator IPL cu SenseIQ
Date of Use 2026-03-07
Ilonna
26/03/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produs excepțional!
Recomand cu toată încrederea! Este ușor de folosit, rezultatele se văd imediat.
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 8000 BRI940/00 Epilator IPL cu SenseIQ
Date of Use 2025-11-26
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 8000 BRI940/00 Epilator IPL cu SenseIQ
Date of Use 2025-11-26
Utilizator2
27/02/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Recenzie ipl lumea 8000
Este un produs bun, am văzut rezultate încă de la primele ședințe și sunt plăcut surprinsă sa vad ca dupa fiecare ședință părul crește mai greu și mai rar. Singurul minus ar fi ca rămân depuneri persistente pe sticla aparatului.
Avantaje
ușor de folosit, rezultate vizibile și rapide.
Dezavantaje
depuneri pe sticla aparatului
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 8000 BRI940/00 Epilator IPL cu SenseIQ
Date of Use 2025-01-27
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 8000 BRI940/00 Epilator IPL cu SenseIQ
Date of Use 2025-01-27
Reducere medie a părului după 12 tratamente: 78 % pe picioare, 64 % în zona inghinală, 65 % în zonele axilare
Măsurat pe picioare, după 3 tratamente, 27 din 55 de femei obţin rezultate de 92 % sau superioare
* Când se urmează programul de tratament
* * Studiu realizat în Ţările de Jos şi Austria, pe 56 de femei, după 3 tratamente în zonele axilare, zona inghinală şi pe picioare şi după 2 tratamente pe faţă
* * * Durata de viaţă a lămpii nu depăşeşte garanţia universală Philips de 2 ani