-15% la prima comandă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informații de legalitate
Îndepărtarea părului
Toate seriile
Lumea Seria 8000 Epilator IPL cu SenseIQ
Asistență
BRI945/00
Accesează magazinul
Conectează-te sau creează un cont
Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.
Data Act Document
Declaraţie de conformitate UK - English (US)
Toate (18)
Există efecte secundare ale utilizării Philips Lumea?
Cât de des trebuie să utilizez Philips Lumea?
Philips Lumea este adecvat pentru toate tonurile de piele şi toate culorile de păr corporal?
Cum să mă pregătesc pentru un tratament cu aparatul Philips Lumea?
Cum să găsesc intensitatea luminoasă potrivită pentru mine a dispozitivului Philips Lumea?
Lumea IPLAdaptor de alimentare
Lumea IPLLavetă de curăţare
Luminile dispozitivului Philips Lumea clipesc intermitent
Philips Lumea emană un miros de ars în timpul tratamentului
Resimt senzaţia de disconfort pe piele sau simt durere când folosesc Philips Lumea
Philips Lumea nu administrează pulsaţii
Nu obţin rezultatele aşteptate cu Philips Lumea
Bateria aparatului meu Philips Lumea se descarcă foarte rapid
Verifică termenii garanţiei şi începe un schimb sau o reparaţie a produsului
Găsește service
Găsiți centre de service în apropierea dvs. pentru reparații, diagnosticare și piese originale.
Vezi garanţiile produsului
Găseşte termenii de garanţie pentru produsul tău Philips
Contactează Philips
Ne face plăcere să te ajutăm