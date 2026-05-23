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  • Personalizat pentru tine cu SenseIQ
  • Personalizat pentru tine cu SenseIQ
  • Personalizat pentru tine cu SenseIQ
  • Personalizat pentru tine cu SenseIQ
  • Personalizat pentru tine cu SenseIQ
  • Personalizat pentru tine cu SenseIQ
  • Personalizat pentru tine cu SenseIQ
  • Personalizat pentru tine cu SenseIQ
  • Personalizat pentru tine cu SenseIQ
  • Personalizat pentru tine cu SenseIQ
  • Personalizat pentru tine cu SenseIQ
  • Personalizat pentru tine cu SenseIQ
  • Personalizat pentru tine cu SenseIQ
  • Personalizat pentru tine cu SenseIQ
  • Personalizat pentru tine cu SenseIQ
  • Personalizat pentru tine cu SenseIQ
  • Personalizat pentru tine cu SenseIQ
  • Personalizat pentru tine cu SenseIQ
  • Personalizat pentru tine cu SenseIQ
  • Personalizat pentru tine cu SenseIQ
  • Personalizat pentru tine cu SenseIQ
  • Personalizat pentru tine cu SenseIQ

Lumea Seria 8000Epilator IPL cu SenseIQ

BRI945/00

4.7
| (235) Recenzii | 95% recomandă acest produs

1 premiu

Personalizat pentru tine cu SenseIQ
Bucură-te de un tratament rapid şi personalizat cu Lumea IPL Seria 8000. Tehnologie SenseIQ cu accesorii inteligente şi aplicaţie Lumea IPL pentru piele netedă mai mult timp.
Vezi toate beneficiile

Încearcă 90 zile sau banii înapoi

Garanție extinsă

Bucură-te de 18 luni de piele fină* cu metoda IPL delicată și eficientă

Personalizat pentru tine cu SenseIQ

  • 2 accesorii: corp, faţă

  • Utilizare cu fir

  • 450.000 de impulsuri

  • Aplicaţie Lumea

  • Husă pentru depozitare

Pentru rezultate rapide, tratamentul se aplică doar de 2 ori pe lună

Pentru rezultate rapide, tratamentul se aplică doar de 2 ori pe lună

La fiecare 2 săptămâni pentru a începe – aceasta înseamnă jumătate din numărul de tratamente de la alte mărci. Urmată de retuşuri doar o dată pe lună. Asta e tot. Tratarea ambelor gambe durează 8,5 minute.

Delicat şi confortabil cu SenseIQ

Delicat şi confortabil cu SenseIQ

Lumea Seria 8000 are cinci setări de lumină, uşor de reglat. Senzorul SmartSkin îţi citeşte nuanţa pielii şi te ajută să găseşti setarea cea mai confortabilă. Accesoriile inteligente adaptează tratamentul pentru fiecare zonă a corpului.

Cablu foarte lung pentru un plus de flexibilitate în timpul tratamentului

Cablu foarte lung pentru un plus de flexibilitate în timpul tratamentului

Uşor de utilizat graţie unui cablu foarte lung pentru acces facil şi manevrabilitate crescută.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Premii

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Recenzii

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4.7

din 5

235

Recenzii

95%

recomandă acest produs

23/05/2026

România

România

Aparat Philips laser

Îmi place faptul că aparatul este mega bun, își face treaba de la prima ședință, am foarte multe locuri fara par parul creste mai greu. Nu mă așteptam să fie atât de bun

Avantaje

Își face treaba de la prima ședință

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 8000 BRI940/00 Epilator IPL cu SenseIQ

Date of Use 2026-03-07

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 8000 BRI940/00 Epilator IPL cu SenseIQ

Date of Use 2026-03-07

26/03/2026

România

România

Cumpărător verificat

Produs excepțional!

Recomand cu toată încrederea! Este ușor de folosit, rezultatele se văd imediat.

Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 8000 BRI940/00 Epilator IPL cu SenseIQ

Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 8000 BRI940/00 Epilator IPL cu SenseIQ

27/02/2026

România

România

Cumpărător verificat

Recenzie ipl lumea 8000

Este un produs bun, am văzut rezultate încă de la primele ședințe și sunt plăcut surprinsă sa vad ca dupa fiecare ședință părul crește mai greu și mai rar. Singurul minus ar fi ca rămân depuneri persistente pe sticla aparatului.

Avantaje

ușor de folosit, rezultate vizibile și rapide.

Dezavantaje

depuneri pe sticla aparatului

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 8000 BRI940/00 Epilator IPL cu SenseIQ

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 8000 BRI940/00 Epilator IPL cu SenseIQ

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Referințe

  1. Rezultate vizibile după 3 ședințe de tratament. Rezultatul median: reducere a părului de 86% pe gambe, 70% zona bikini, 67% axile la 18 luni. Întrucât ne aflăm într-un proces de tranziție către noi ambalaje, este posibil să găsiți în piață și produse cu mesajul anterior „12 luni de reducere a părului”. Vă asigurăm că produsul achiziționat are aceeași eficacitate conform noilor noastre cercetări, prin care beneficiile se extind până la 18 luni de reducere a părului

  2. La urmarea unui program de tratament. Calculată pentru utilizarea pe gambe, în zona inghinală, în zona axilară şi pe faţă. Durata de viaţă a lămpii nu prelungeşte durata de 2 ani a garanţiei internaţionale Philips