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2 accesorii: corp, faţă
Utilizare cu fir
450.000 de impulsuri
Aplicaţie Lumea
Husă pentru depozitare
La fiecare 2 săptămâni pentru a începe – aceasta înseamnă jumătate din numărul de tratamente de la alte mărci. Urmată de retuşuri doar o dată pe lună. Asta e tot. Tratarea ambelor gambe durează 8,5 minute.
Lumea Seria 8000 are cinci setări de lumină, uşor de reglat. Senzorul SmartSkin îţi citeşte nuanţa pielii şi te ajută să găseşti setarea cea mai confortabilă. Accesoriile inteligente adaptează tratamentul pentru fiecare zonă a corpului.
Uşor de utilizat graţie unui cablu foarte lung pentru acces facil şi manevrabilitate crescută.
Premii
4.7
din 5
235
Recenzii
95%
recomandă acest produs
Pocnica
23/05/2026
România
Aparat Philips laser
Îmi place faptul că aparatul este mega bun, își face treaba de la prima ședință, am foarte multe locuri fara par parul creste mai greu. Nu mă așteptam să fie atât de bun
Avantaje
Își face treaba de la prima ședință
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 8000 BRI940/00 Epilator IPL cu SenseIQ
Date of Use 2026-03-07
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 8000 BRI940/00 Epilator IPL cu SenseIQ
Date of Use 2026-03-07
Ilonna
26/03/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produs excepțional!
Recomand cu toată încrederea! Este ușor de folosit, rezultatele se văd imediat.
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 8000 BRI940/00 Epilator IPL cu SenseIQ
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 8000 BRI940/00 Epilator IPL cu SenseIQ
Utilizator2
27/02/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Recenzie ipl lumea 8000
Este un produs bun, am văzut rezultate încă de la primele ședințe și sunt plăcut surprinsă sa vad ca dupa fiecare ședință părul crește mai greu și mai rar. Singurul minus ar fi ca rămân depuneri persistente pe sticla aparatului.
Avantaje
ușor de folosit, rezultate vizibile și rapide.
Dezavantaje
depuneri pe sticla aparatului
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 8000 BRI940/00 Epilator IPL cu SenseIQ
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 8000 BRI940/00 Epilator IPL cu SenseIQ
Rezultate vizibile după 3 ședințe de tratament. Rezultatul median: reducere a părului de 86% pe gambe, 70% zona bikini, 67% axile la 18 luni. Întrucât ne aflăm într-un proces de tranziție către noi ambalaje, este posibil să găsiți în piață și produse cu mesajul anterior „12 luni de reducere a părului”. Vă asigurăm că produsul achiziționat are aceeași eficacitate conform noilor noastre cercetări, prin care beneficiile se extind până la 18 luni de reducere a părului
La urmarea unui program de tratament. Calculată pentru utilizarea pe gambe, în zona inghinală, în zona axilară şi pe faţă. Durata de viaţă a lămpii nu prelungeşte durata de 2 ani a garanţiei internaţionale Philips