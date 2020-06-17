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Producție oprită
Pentru picioare, corp şi faţă
Discurile ceramice prind firele fine
Mâner în formă de S
+ 8 accesorii
Capul nostru de epilare este unic, având o suprafaţă ceramică texturată care scoate uşor chiar şi cele mai fine fire, chiar şi fire de 4 ori mai scurte decât cele care pot fi îndepărtate cu ceară. Acum cu o viteză şi mai mare de rotaţie a discului (2200 RPM) pentru cea mai rapidă îndepărtare a părului.
Capul de epilare extralat acoperă o zonă mai mare cu fiecare mişcare, pentru îndepărtarea mai rapidă a părului.
Mânerul ergonomic în formă de S este uşor de manevrat, oferind control maxim, acces mai bun şi mişcări precise, pe toată suprafaţa corpului.
Premii
4.4
din 5
526
Recenzii
86%
recomandă acest produs
Miha24
17/06/2020
România
Cumpărător verificat
Produsul este cu mult peste alte game de produse
Produsul este foarte bun, smulge firul si lasa pielea fina la atingere.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE620/00 Epilator umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE620/00 Epilator umed şi uscat
Panda30.05
15/05/2020
România
Excelent
Produs util, foarte usor de utilizat si de calitate. Optiunea ‘wet and dry’ e foarte utila atat in timpul utilizarii sale cat si pentru curatare. Recomand !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator umed şi uscat
Floricica 07
28/04/2020
România
Produsul este ok
Avand in vedere pretul de achizitie este super ok. Nu este necesar sa dai dublu pt niste perii de masaj.....!
Avantaje
Da
Dezavantaje
Nu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE631/00 Epilator umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Advanced BRE631/00 Epilator umed şi uscat