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Satinelle Essential Epilator compact cu fir

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Satinelle EssentialEpilator compact cu fir

BRE285/00

Satinelle Essential Epilator compact cu fir

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Manuale şi documentaţie

Declaraţie de conformitate UK - English (US)

  • PDF fişier, 45.9 kB
  • 26 February 2026

Manual de utilizare

  • PDF fişier, 1.9 MB
  • 25 October 2023

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