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  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
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  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară
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  • Epilarea este de acum mai uşoară
  • Epilarea este de acum mai uşoară

Satinelle EssentialEpilator compact cu fir

BRE285/00

4.7
| (324) Recenzii | 97% recomandă acest produs
Epilarea este de acum mai uşoară
Enjoy smooth legs for weeks with Philips Satinelle. Gently removes hairs, as short as 0.5mm, from the root. Epilation made easy with ergonomic handle and washable head for optimal hygiene
Vezi toate beneficiile

Piele netedă pentru mai multe săptămâni

Epilarea este de acum mai uşoară

  • +7 accesorii

  • Utilizare cu fir

  • Pentru picioare și zonele sensibile

  • Cu Opti-light

Sistemul eficient de epilare smulge firele de păr de la rădăcină

Sistemul eficient de epilare smulge firele de păr de la rădăcină

Sistemul eficient de epilare îţi lasă pielea netedă şi curată timp de mai multe săptămâni

Lumină integrată pentru a vedea mai bine firele de păr fine

Lumină integrată pentru a vedea mai bine firele de păr fine

Cu lumina integrată vei rata mai puţine fire de păr şi te vei bucura de o epilare mai eficientă.

2 setări de viteză pentru a prinde firele mai subţiri sau mai groase

2 setări de viteză pentru a prinde firele mai subţiri sau mai groase

2 setări de viteză pentru a îndepărta firele de păr mai subţiri şi mai groase şi a beneficia de un tratament mai personalizat de îndepărtare a părului.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.7

din 5

324

Recenzii

97%

recomandă acest produs

13/04/2025

România

România

Cumpărător verificat

Strongly recommend!

The best epilator I’ve had! Powerful, somehow gentle so reaction after is not very strong. Recommend!

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE255/00 Epilator compact cu fir

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE255/00 Epilator compact cu fir

21/07/2024

România

România

Cumpărător verificat

Îl folosesc de 14 ani

Este cel mai bun epilator clasic ever!!! Îl înlocuiesc la câțiva ani cu același! Cel mai bun!!!! E singurul produs la care am revenit de atâtea ori în mod fidel

Avantaje

Foarte bun, rezistent

Dezavantaje

Nimic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE245/00 Epilator compact cu fir

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE245/00 Epilator compact cu fir

03/07/2024

România

România

Cumpărător verificat

Multumita

Sunt multumita de acest epilator. Este genul de aparat clasic cu care nu am dat gres. Pensetele smulg bine firele. Este exact ceea, ce mi-am dorit

Avantaje

Pensetele smulg bine firele

Dezavantaje

Nu am gasit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE225/00 Epilator compact cu fir

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE225/00 Epilator compact cu fir

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