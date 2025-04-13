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Producție oprită
+4 accesorii
Utilizare cu fir
Pentru picioare
Cu Opti-light
Sistemul eficient de epilare îţi lasă pielea netedă şi curată timp de mai multe săptămâni
Cu lumina integrată vei rata mai puţine fire de păr şi te vei bucura de o epilare mai eficientă.
2 setări de viteză pentru a îndepărta firele de păr mai subţiri şi mai groase şi a beneficia de un tratament mai personalizat de îndepărtare a părului.
4.7
din 5
324
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Bigfanofthisproduct
13/04/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Strongly recommend!
The best epilator I’ve had! Powerful, somehow gentle so reaction after is not very strong. Recommend!
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE255/00 Epilator compact cu fir
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE255/00 Epilator compact cu fir
Elyelena06
21/07/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Îl folosesc de 14 ani
Este cel mai bun epilator clasic ever!!! Îl înlocuiesc la câțiva ani cu același! Cel mai bun!!!! E singurul produs la care am revenit de atâtea ori în mod fidel
Avantaje
Foarte bun, rezistent
Dezavantaje
Nimic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE245/00 Epilator compact cu fir
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE245/00 Epilator compact cu fir
GrIuli
03/07/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Multumita
Sunt multumita de acest epilator. Este genul de aparat clasic cu care nu am dat gres. Pensetele smulg bine firele. Este exact ceea, ce mi-am dorit
Avantaje
Pensetele smulg bine firele
Dezavantaje
Nu am gasit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE225/00 Epilator compact cu fir
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Satinelle Essential BRE225/00 Epilator compact cu fir