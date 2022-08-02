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Satinelle Essential Epilator compact cu fir
Producție oprită
Asistență
BRE275/00
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Declaraţie de conformitate UK - English (US)
Manual de utilizare
Toate (1)
Cum pot schimba setările de viteză ale epilatorului meu Philips?
EpilatorMănuşă de exfoliere
Husă
Satinelle EssentialCap de ras
Satinelle EssentialAdaptor de alimentare
Satinelle EssentialCap de epilare
Satinelle EssentialUnitate de cuplare cap de epilare
Satinelle EssentialPerie de curăţare
Set de pensete
Epilatorul meu Philips nu funcţionează
Epilatorul meu Philips nu îndepărtează părul în mod corespunzător
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