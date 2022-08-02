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Informații de legalitate
Îndepărtarea părului
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Seria 2000 Epilator
Asistență
BRE227/00
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Declaraţie de conformitate UK - English (US)
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
EpilatorMănuşă de exfoliere
Epilator Series 2000Cap de epilare
Epilator Series 2000Capac pentru masaj
Epilator Series 2000Adaptor de alimentare
Husă
Epilatorul meu Philips nu funcţionează
Epilatorul meu Philips nu îndepărtează părul în mod corespunzător
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