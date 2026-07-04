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  • Delicat şi fin
  • Delicat şi fin
  • Delicat şi fin
  • Delicat şi fin
  • Delicat şi fin
  • Delicat şi fin
  • Delicat şi fin
  • Delicat şi fin
  • Delicat şi fin

Seria 2000Epilator

BRE227/00

4.8
| (131) Recenzii | 95% recomandă acest produs
Delicat şi fin
Încearcă îndepărtarea de durată a părului, blândă cu pielea ta, şi bucură-te de netezime timp de până la 28 zile. Înţelegem, epilarea poate cauza teamă. Dar devine mai puţin dureroasă după utilizare regulată!*
Vezi toate beneficiile

Blând cu tine şi pielea ta

Delicat şi fin

  • +1 accesoriu de epilare

  • Utilizare cu fir, uscată

  • Pentru corp și picioare

Până la 4 săptămâni de piele netedă

Până la 4 săptămâni de piele netedă

Piele fină, fără griji, pentru mai mult timp. Epilatorul îți oferă libertatea de a te bucura de până la 4 săptămâni fără epilare.

Epilare la îndemână

Epilare la îndemână

Fă cunoștință cu acest epilator drăguț care prinde firele de păr scurte la fel ca ceara, fără stresul vizitelor la salon sau dezordinea de acasă. E chiar atât de simplu!

Piele netedă de durată

Piele netedă de durată

O achiziţie unică cu ambalaj din hârtie, fără baterii şi cu mâner fabricat din 50% materiale reciclate – acest epilator îşi propune să aibă un impact minim asupra mediului.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

131

Recenzii

95%

recomandă acest produs

3

04/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Și eu și fetitele mele folosim Phillips. Excelent produs!

Avantaje

Calitate/pret

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 2000 BRE237/00 Epilator

Date of Use 2026-06-05

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 2000 BRE237/00 Epilator

Date of Use 2026-06-05

16/05/2025

România

România

Multumita!

Eficient, cu o epilare destul de rapida si delicata. Il folosesc pe ambele trepte de viteza: o treapta pentru zona mai sensibila a subratului si o treapta pentru picioare.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 2000 BRE237/00 Epilator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 2000 BRE237/00 Epilator

12/05/2025

România

România

Recomand

Am vrut un dispozitiv eficient și de incredere pentru epilare, l am gasit. O solutie la indemana pentru indepartarea parului de pe maini, in cazul meu. Nu mi am dorit un aparat cu multe functii, acesta este potrivit nevoilor mele. Pretul foarte ok. Recomand

Acest review a fost făcut pentru Seria 2000 BRE237/00 Epilator

Acest review a fost făcut pentru Seria 2000 BRE237/00 Epilator

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Referințe

  1. 87% sunt de acord, iHUT Olanda, n=28, 2024.