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+1 accesoriu de epilare
Utilizare cu fir, uscată
Pentru corp și picioare
Piele fină, fără griji, pentru mai mult timp. Epilatorul îți oferă libertatea de a te bucura de până la 4 săptămâni fără epilare.
Fă cunoștință cu acest epilator drăguț care prinde firele de păr scurte la fel ca ceara, fără stresul vizitelor la salon sau dezordinea de acasă. E chiar atât de simplu!
O achiziţie unică cu ambalaj din hârtie, fără baterii şi cu mâner fabricat din 50% materiale reciclate – acest epilator îşi propune să aibă un impact minim asupra mediului.
4.8
din 5
131
Recenzii
95%
recomandă acest produs
Mihaela H
04/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent
Și eu și fetitele mele folosim Phillips. Excelent produs!
Avantaje
Calitate/pret
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 2000 BRE237/00 Epilator
Date of Use 2026-06-05
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 2000 BRE237/00 Epilator
Date of Use 2026-06-05
Madalinan27
16/05/2025
România
Multumita!
Eficient, cu o epilare destul de rapida si delicata. Il folosesc pe ambele trepte de viteza: o treapta pentru zona mai sensibila a subratului si o treapta pentru picioare.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 2000 BRE237/00 Epilator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 2000 BRE237/00 Epilator
Bety15
12/05/2025
România
Recomand
Am vrut un dispozitiv eficient și de incredere pentru epilare, l am gasit. O solutie la indemana pentru indepartarea parului de pe maini, in cazul meu. Nu mi am dorit un aparat cu multe functii, acesta este potrivit nevoilor mele. Pretul foarte ok. Recomand
Acest review a fost făcut pentru Seria 2000 BRE237/00 Epilator
Acest review a fost făcut pentru Seria 2000 BRE237/00 Epilator
87% sunt de acord, iHUT Olanda, n=28, 2024.