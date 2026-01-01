ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie telecomandă
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie telecomandă
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz

Producție oprită

Philips Fideliosistem audio wireless multiroom

BM90/12

O singură atingere ca să redai muzica în orice cameră

Sistemul muzical izzy Philips redă muzică prin Bluetooth, CD/USB şi FM. Cu atingerea unui buton, muzica de la smatphone, CD/USB şi posturile radio va fi redată simultan către orice difuzor izzy, în orice cameră. Configurare simplă, fără router, parolă sau aplicaţie.

Vezi toate beneficiile

O singură atingere ca să redai muzica în orice cameră

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

Putere totală de ieşire 200W RMS

Putere totală de ieşire 200W RMS

Acest sistem are o putere totală de ieşire de 200 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Redare MP3-CD, CD şi CD-R/RW

Redare MP3-CD, CD şi CD-R/RW

MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")”. MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.

Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips