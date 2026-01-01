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BM90/12
O singură atingere ca să redai muzica în orice cameră
Sistemul muzical izzy Philips redă muzică prin Bluetooth, CD/USB şi FM. Cu atingerea unui buton, muzica de la smatphone, CD/USB şi posturile radio va fi redată simultan către orice difuzor izzy, în orice cameră. Configurare simplă, fără router, parolă sau aplicaţie.
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
Acest sistem are o putere totală de ieşire de 200 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.
MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")”. MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.
Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.
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