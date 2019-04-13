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Producție oprită
O singură atingere ca să redai muzica în orice cameră
Boxa portabilă Philips izzy BM6 redă muzică wireless, prin Bluetooth. Cu protecţie la stropire, o poţi transporta la baie, la bucătărie sau în aer liber. Începe cu una, apoi adaugă mai multe, pentru a amplifica muzica în camere multiple. Configurare uşoară, fără router, parole sau aplicaţii.
Bluetooth®
Rezistent la stropire
Baterie reîncărcabilă
izzylink™ pentru multiroom
Sincronizează simultan 2 dispozitive inteligente, pentru a putea reda muzică de pe orice dispozitiv doreşti, fără dificultăţile implicate de desincronizare şi resincronizare. Pentru a reda o melodie pe alt dispozitiv, mai întâi trebuie să întrerupi redarea pe dispozitivul iniţial şi apoi să începi redarea unei noi melodii pe alt dispozitiv, pentru ca acesta să preia redarea. Este o funcţie perfectă pentru a partaja muzică cu prietenii, la petreceri sau pentru a reda diverse melodii stocate pe diferite dispozitive. Permite membrilor familiei şi prietenilor să-şi sincronizeze dispozitivele cu al tău simultan, pentru a putea face schimb de muzică foarte uşor.
Echipate cu două drivere de interval complet de 2” cu două radiatoare opuse pasive, Philips izzy BM6 livrează un sunet echilibrat, cu claritate.
În fiecare grup izzylink™, orice boxă individuală poate fi boxa principală, transmiţând muzica spre celelalte boxe. Când vrei să preiei inițiativa pentru a partaja propria ta muzică, apasă pe butonul Bluetooth al boxei din camera ta şi partajează instantaneu muzica de pe dispozitivul tău. Celelalte difuzoare din acelaşi grup izzylink™ vor reda sincronizat aceeaşi muzică în acelaşi timp. Partajarea de muzică între voi este extrem de simplă.
4.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
vladek681
13/04/2019
Україна
Гарне співвідношення ціна - якість
Природність звуку, якої немає у доволі відомих брендів за таку ж ціну. Кілька одночасних з"єднань - великий +.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи