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Producție oprită

izzyboxă portabilă wireless Multiroom

BM6B/10

4

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

O singură atingere ca să redai muzica în orice cameră

Boxa portabilă Philips izzy BM6 redă muzică wireless, prin Bluetooth. Cu protecţie la stropire, o poţi transporta la baie, la bucătărie sau în aer liber. Începe cu una, apoi adaugă mai multe, pentru a amplifica muzica în camere multiple. Configurare uşoară, fără router, parole sau aplicaţii.

Vezi toate beneficiile

O singură atingere ca să redai muzica în orice cameră

  • Bluetooth®

  • Rezistent la stropire

  • Baterie reîncărcabilă

  • izzylink™ pentru multiroom

Transferă muzică instantaneu între 2 dispozitive cu MULTIPAIR

Sincronizează simultan 2 dispozitive inteligente, pentru a putea reda muzică de pe orice dispozitiv doreşti, fără dificultăţile implicate de desincronizare şi resincronizare. Pentru a reda o melodie pe alt dispozitiv, mai întâi trebuie să întrerupi redarea pe dispozitivul iniţial şi apoi să începi redarea unei noi melodii pe alt dispozitiv, pentru ca acesta să preia redarea. Este o funcţie perfectă pentru a partaja muzică cu prietenii, la petreceri sau pentru a reda diverse melodii stocate pe diferite dispozitive. Permite membrilor familiei şi prietenilor să-şi sincronizeze dispozitivele cu al tău simultan, pentru a putea face schimb de muzică foarte uşor.

Două drivere de boxe şi radiatoare pasive oferă un sunet captivant

Două drivere de boxe şi radiatoare pasive oferă un sunet captivant

Echipate cu două drivere de interval complet de 2” cu două radiatoare opuse pasive, Philips izzy BM6 livrează un sunet echilibrat, cu claritate.

Schimbă boxa principală din grup cu o singură atingere

Schimbă boxa principală din grup cu o singură atingere

În fiecare grup izzylink™, orice boxă individuală poate fi boxa principală, transmiţând muzica spre celelalte boxe. Când vrei să preiei inițiativa pentru a partaja propria ta muzică, apasă pe butonul Bluetooth al boxei din camera ta şi partajează instantaneu muzica de pe dispozitivul tău. Celelalte difuzoare din acelaşi grup izzylink™ vor reda sincronizat aceeaşi muzică în acelaşi timp. Partajarea de muzică între voi este extrem de simplă.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

13/04/2019

Україна

Україна

Гарне співвідношення ціна - якість

Природність звуку, якої немає у доволі відомих брендів за таку ж ціну. Кілька одночасних з"єднань - великий +.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи

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