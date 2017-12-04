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Producție oprită

Sistem audio wireless multiroom

BM60B/10

4

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

O singură atingere ca să redai muzica în orice cameră

Sistemul muzical izzy Philips redă muzică prin Bluetooth, CD/USB şi FM. Cu atingerea unui buton, muzica de la smatphone, CD/USB şi posturile radio va fi redată simultan către orice difuzor izzy, în orice cameră. Configurare simplă, fără router, parolă sau aplicaţie.

Vezi toate beneficiile

O singură atingere ca să redai muzica în orice cameră

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • cu MULTIPAIR

Redare MP3-CD, CD şi CD-R/RW

Redare MP3-CD, CD şi CD-R/RW

MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")”. MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.

Transmite-ţi toată muzica prin izzylink™

Transmite-ţi toată muzica prin izzylink™

Reţeaua izzylink™ îţi preia toate sursele de muzică și aplicaţiile de muzică sau radio de pe smartphone-uri, tablete sau computere, difuzând wireless muzica în toate camerele.

O singură atingere pentru a configura izzylink™ fără router, fără parolă şi fără aplicaţii

O singură atingere pentru a configura izzylink™ fără router, fără parolă şi fără aplicaţii

Nu este nevoie de router, de parolă sau de aplicaţii pentru configurare. Apasă prelungit butonul „GROUP” (GRUP) de pe două boxe pentru configurarea iniţială. Repetă pentru a adăuga a 3-a, a 4-a sau a 5-a boxă. Fiecare apăsare prelungită pe butonul „Group” (Grup) adaugă pe rând câte o boxă. Muzica în mai multe camere nu a fost niciodată mai uşor de obţinut. După finalizare, reţeaua izzylink™ va fi memorată chiar şi la scoaterea din priză a boxei.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

04/12/2017

Polska

Polska

Naprawdę przyzwoity sprzęt

Ładnie gra, ma kilka profili dźwiękowych i niezłe głośniki. Największą zaletą sprzętu jest współpraca z głośnikami w systemie izzylink. To działa :). Wygląd nie jest mocną stroną, błyszczy się niemożliwie i widać każdą drobinkę kurzu

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

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