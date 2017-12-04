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Producție oprită
O singură atingere ca să redai muzica în orice cameră
Sistemul muzical izzy Philips redă muzică prin Bluetooth, CD/USB şi FM. Cu atingerea unui buton, muzica de la smatphone, CD/USB şi posturile radio va fi redată simultan către orice difuzor izzy, în orice cameră. Configurare simplă, fără router, parolă sau aplicaţie.
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
cu MULTIPAIR
MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")”. MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care fişierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permiţând transferul rapid şi uşor al fişierelor audio.
Reţeaua izzylink™ îţi preia toate sursele de muzică și aplicaţiile de muzică sau radio de pe smartphone-uri, tablete sau computere, difuzând wireless muzica în toate camerele.
Nu este nevoie de router, de parolă sau de aplicaţii pentru configurare. Apasă prelungit butonul „GROUP” (GRUP) de pe două boxe pentru configurarea iniţială. Repetă pentru a adăuga a 3-a, a 4-a sau a 5-a boxă. Fiecare apăsare prelungită pe butonul „Group” (Grup) adaugă pe rând câte o boxă. Muzica în mai multe camere nu a fost niciodată mai uşor de obţinut. După finalizare, reţeaua izzylink™ va fi memorată chiar şi la scoaterea din priză a boxei.
4.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
CLE1
04/12/2017
Polska
Naprawdę przyzwoity sprzęt
Ładnie gra, ma kilka profili dźwiękowych i niezłe głośniki. Największą zaletą sprzętu jest współpraca z głośnikami w systemie izzylink. To działa :). Wygląd nie jest mocną stroną, błyszczy się niemożliwie i widać każdą drobinkę kurzu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom