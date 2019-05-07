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Producție oprită
O singură atingere ca să redai muzica în orice cameră
Boxa wireless multiroom Philips izzy redă muzica wireless, prin Bluetooth. Prin atingerea unui buton, muzica este redată de până la 5 boxe izzy în fiecare cameră simultan, fără efort. Configurare uşoară, fără router, parole sau aplicaţii.
Bluetooth®
Negru
Prevăzute cu 2 drivere de 2,5'' pentru audiofili, boxele multiroom Izzy creează un sunt puternic, care umple camera, iar porturile pentru bas dezvoltă frecvenţele joase, creând o experienţă cu adevărat dinamică şi captivantă.
În fiecare grup izzylink™, orice boxă individuală poate fi boxa principală, transmiţând muzica spre celelalte boxe. Când vrei să preiei inițiativa pentru a partaja propria ta muzică, apasă pe butonul Bluetooth al boxei din camera ta şi partajează instantaneu muzica de pe dispozitivul tău. Celelalte difuzoare din acelaşi grup izzylink™ vor reda sincronizat aceeaşi muzică în acelaşi timp. Partajarea de muzică între voi este extrem de simplă.
Nu este nevoie de router, de parolă sau de aplicaţii pentru configurare. Apasă prelungit butonul „GROUP” (GRUP) de pe două boxe pentru configurarea iniţială. Repetă pentru a adăuga a 3-a, a 4-a sau a 5-a boxă. Fiecare apăsare prelungită pe butonul „Group” (Grup) adaugă pe rând câte o boxă. Muzica în mai multe camere nu a fost niciodată mai uşor de obţinut. După finalizare, reţeaua izzylink™ va fi memorată chiar şi la scoaterea din priză a boxei.
4.3
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
spuma
07/05/2019
România
performanta
usor de folosit se aude foarte bine Recomand cu incredere
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru izzy BM5B boxă wireless multiroom
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru izzy BM5B boxă wireless multiroom
CLE1
02/12/2017
Polska
Fajny, ładny i prosty w obsłudze
Gra całkiem nieźle. łatwo się łączą między sobą i ze źródłem muzyki. Niewielka zwłoka między pomieszczeniami, w pełni akceptowalna, gdy głośniki są w różnych miejscach domu. Brak tylko jednej rzeczy - akumulatora.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Żaba93
15/01/2017
Polska
Głośnik bardzo fajnie wygląda, jakość dźwięku jest wysokim poziomie choć brakuje troszkę basu.
Produkt jest warty polecenia tylko i wyłącznie przy zakupie dwóch i więcej sztuk. Ja korzystam z 3 gdzie wielkim plusem jest daleki zasięg który jest wielkim plusem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom