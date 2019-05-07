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Producție oprită

izzyboxă wireless multiroom

BM5B/10

4.3

| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs

O singură atingere ca să redai muzica în orice cameră

Boxa wireless multiroom Philips izzy redă muzica wireless, prin Bluetooth. Prin atingerea unui buton, muzica este redată de până la 5 boxe izzy în fiecare cameră simultan, fără efort. Configurare uşoară, fără router, parole sau aplicaţii.

Vezi toate beneficiile

O singură atingere ca să redai muzica în orice cameră

  • Bluetooth®

  • Negru

2 drivere de 2,5" cu port pentru bas, pentru sunete care umplu camera

2 drivere de 2,5" cu port pentru bas, pentru sunete care umplu camera

Prevăzute cu 2 drivere de 2,5'' pentru audiofili, boxele multiroom Izzy creează un sunt puternic, care umple camera, iar porturile pentru bas dezvoltă frecvenţele joase, creând o experienţă cu adevărat dinamică şi captivantă.

Schimbă boxa principală din grup cu o singură atingere

Schimbă boxa principală din grup cu o singură atingere

În fiecare grup izzylink™, orice boxă individuală poate fi boxa principală, transmiţând muzica spre celelalte boxe. Când vrei să preiei inițiativa pentru a partaja propria ta muzică, apasă pe butonul Bluetooth al boxei din camera ta şi partajează instantaneu muzica de pe dispozitivul tău. Celelalte difuzoare din acelaşi grup izzylink™ vor reda sincronizat aceeaşi muzică în acelaşi timp. Partajarea de muzică între voi este extrem de simplă.

O singură atingere pentru a configura izzylink™ fără router, fără parolă şi fără aplicaţii

O singură atingere pentru a configura izzylink™ fără router, fără parolă şi fără aplicaţii

Nu este nevoie de router, de parolă sau de aplicaţii pentru configurare. Apasă prelungit butonul „GROUP” (GRUP) de pe două boxe pentru configurarea iniţială. Repetă pentru a adăuga a 3-a, a 4-a sau a 5-a boxă. Fiecare apăsare prelungită pe butonul „Group” (Grup) adaugă pe rând câte o boxă. Muzica în mai multe camere nu a fost niciodată mai uşor de obţinut. După finalizare, reţeaua izzylink™ va fi memorată chiar şi la scoaterea din priză a boxei.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.3

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

07/05/2019

România

România

performanta

usor de folosit se aude foarte bine Recomand cu incredere

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru izzy BM5B boxă wireless multiroom

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru izzy BM5B boxă wireless multiroom

02/12/2017

Polska

Polska

Fajny, ładny i prosty w obsłudze

Gra całkiem nieźle. łatwo się łączą między sobą i ze źródłem muzyki. Niewielka zwłoka między pomieszczeniami, w pełni akceptowalna, gdy głośniki są w różnych miejscach domu. Brak tylko jednej rzeczy - akumulatora.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

15/01/2017

Polska

Polska

Głośnik bardzo fajnie wygląda, jakość dźwięku jest wysokim poziomie choć brakuje troszkę basu.

Produkt jest warty polecenia tylko i wyłącznie przy zakupie dwóch i więcej sztuk. Ja korzystam z 3 gdzie wielkim plusem jest daleki zasięg który jest wielkim plusem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

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