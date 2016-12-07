Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
O singură atingere ca să redai muzica în orice cameră
Sistemul muzical izzy Philips redă muzică prin Bluetooth, CD/USB şi FM. Cu atingerea unui buton, muzica de la smatphone, CD/USB şi posturile radio va fi redată simultan către orice difuzor izzy, în orice cameră. Configurare simplă, fără router, parolă sau aplicaţie.
montare pe perete
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
cu MULTIPAIR
Boxa Philips izzy îţi permite să redai toată muzica preferată de la telefon, tabletă sau computer, indiferent de aplicaţia de muzică sau de radio utilizată.
Nu este nevoie de router, de parolă sau de aplicaţii pentru configurare. Apasă prelungit butonul „GROUP” (GRUP) de pe două boxe pentru configurarea iniţială. Repetă pentru a adăuga a 3-a, a 4-a sau a 5-a boxă. Fiecare apăsare prelungită pe butonul „Group” (Grup) adaugă pe rând câte o boxă. Muzica în mai multe camere nu a fost niciodată mai uşor de obţinut. După finalizare, reţeaua izzylink™ va fi memorată chiar şi la scoaterea din priză a boxei.
Datorită capacităţii complete de transfer al fişierelor, te poţi bucura cu uşurinţă de confortul şi de distracţia accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
DżUUU
07/12/2016
Polska
doskonały
Produkt bardzo dobrej jakości, bardzo dobry, czysty dźwięk w super opakowaniu-mowa oczywiście o designie:). RedDot to bardzo prestiżowa nogroda świadcząca o jakości produktu. Nieduży, zgrabny z możliwością przenoszenia " pod tz. pachą”, oraz powieszenia na ścianie w razie konieczności -dobra funkcja do niedużych wnętrz. Wiele funkcji umożliwiających wszechstronne stosowanie. Konfiguracja z aktualnymi gadżetami MP3, iPod, przez USB Direct. Jeszcze nie zakupiłam przenośnych głośników IZZY do konfiguracji ze sprzętem ,ale zrobię sobie prezent na święta :) Polecam na prezent nawet dla wybrednych koneserów jakości dźwięku i stylu. Cena bardzo przystępna za tej jakości produkt. Pozdrawiam Julia.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom