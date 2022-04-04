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Producție oprită
Creează cu uşurinţă bucle frumoase, naturale
Cu ondulatorul Philips Easy Natural este uşor să creezi onduleuri frumoase, chiar şi la spate. Forma sa unică în formă de lalea şi plăcile inteligente menţin şuviţa de păr în timpul coafării, permiţându-ţi să creezi onduleuri printr-o simplă mişcare.
Formă de lalea
Prindere şi ondulare la 1 atingere
Design termorezistent
Uşor şi compact
Ondulatorul Philips Easy Natural are o formă unică de lalea pentru crearea buclelor elegante şi naturale, fără a depune efort.
Plăcile de prindere şi ondulare ale ondulatorului Philips Easy Natural prind şi ţin automat şuviţa de păr în timpul coafării, astfel încât poţi ondula într-o singură mişcare şi doar cu o singură mână.
Deoarece plăcile de coafare sunt protejate împotriva atingerii, nu trebuie să îţi faci griji că vor apărea arsuri accidentale.
4.6
din 5
18
Recenzii
89%
recomandă acest produs
Ionelia
04/04/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Bun pt un aranjat rapid si spațiu redus in baie
Pt aranjarea vârfurilor sau pt niște bucle lejere este F bun Ușor de mânuit .
Avantaje
Micuț ,ușor ,nu te arzi ,coafat rapid bucle lejere
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BHH777/00 Ondulator natural simplu
Data utilizării 2020-04-03
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BHH777/00 Ondulator natural simplu
Data utilizării 2020-04-03
KlaudynkaaaCk
12/03/2016
Polska
Idealny produkt do każdego rodzaju włosów
Philips BHH777/00 to rewelacyjne urządzenie dzięki któremu moje niesforne do układania włosy wreszcie nabrały ładu i składu.Szybko mi się nagrzewa,i niemal w kilka sekund jest gotowa do użycia.Loki robię jedną ręką nawet z tyłu głowy o jest dla mnie wielkim plusem.Jest fajnie zbudowana gdyż nie ma mozliwości poparzenia się.Jedynym jej minusem jest brak możliwości ustawienia temperatury.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Nelka
04/03/2016
Polska
Naturalnie wyglądające loki- ten model w tym pomoże
Używam tej lokówki od niedawna, ale jestem bardzo zadowolona.Mam długie i gęste włosy, a bez problemu zakręciłam naturalne loki. Lokówka jest prosta w obsłudze, lekka i poręczna. Fajną sprawą są ochronne powłoki ceramiczne na płytkach lokówki !!! co zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i dzięki temu włosy się mniej niszczą.Polecam
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Testat în 2014.