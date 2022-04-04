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Producție oprită

Ondulator natural simplu

BHH777/00

4.6

| (18) Recenzii | 89% recomandă acest produs

Creează cu uşurinţă bucle frumoase, naturale

Cu ondulatorul Philips Easy Natural este uşor să creezi onduleuri frumoase, chiar şi la spate. Forma sa unică în formă de lalea şi plăcile inteligente menţin şuviţa de păr în timpul coafării, permiţându-ţi să creezi onduleuri printr-o simplă mişcare.

Vezi toate beneficiile

Chiar şi în spatele capului

Creează cu uşurinţă bucle frumoase, naturale

  • Formă de lalea

  • Prindere şi ondulare la 1 atingere

  • Design termorezistent

  • Uşor şi compact

Conceput în mod unic pentru crearea unor bucle frumoase, cu aspect natural

Conceput în mod unic pentru crearea unor bucle frumoase, cu aspect natural

Ondulatorul Philips Easy Natural are o formă unică de lalea pentru crearea buclelor elegante şi naturale, fără a depune efort.

Clemă automată pentru ondulare cu o singură mână

Clemă automată pentru ondulare cu o singură mână

Plăcile de prindere şi ondulare ale ondulatorului Philips Easy Natural prind şi ţin automat şuviţa de păr în timpul coafării, astfel încât poţi ondula într-o singură mişcare şi doar cu o singură mână.

Protejează împotriva arsurilor accidentale

Protejează împotriva arsurilor accidentale

Deoarece plăcile de coafare sunt protejate împotriva atingerii, nu trebuie să îţi faci griji că vor apărea arsuri accidentale.

Specificaţii tehnice

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4.6

din 5

18

Recenzii

89%

recomandă acest produs

2
1

04/04/2022

România

România

Cumpărător verificat

Bun pt un aranjat rapid si spațiu redus in baie

Pt aranjarea vârfurilor sau pt niște bucle lejere este F bun Ușor de mânuit .

Avantaje

Micuț ,ușor ,nu te arzi ,coafat rapid bucle lejere

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BHH777/00 Ondulator natural simplu

Data utilizării 2020-04-03

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BHH777/00 Ondulator natural simplu

Data utilizării 2020-04-03

12/03/2016

Polska

Polska

Idealny produkt do każdego rodzaju włosów

Philips BHH777/00 to rewelacyjne urządzenie dzięki któremu moje niesforne do układania włosy wreszcie nabrały ładu i składu.Szybko mi się nagrzewa,i niemal w kilka sekund jest gotowa do użycia.Loki robię jedną ręką nawet z tyłu głowy o jest dla mnie wielkim plusem.Jest fajnie zbudowana gdyż nie ma mozliwości poparzenia się.Jedynym jej minusem jest brak możliwości ustawienia temperatury.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BHH777/00 Lokówka Easy Natural

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BHH777/00 Lokówka Easy Natural

04/03/2016

Polska

Polska

Naturalnie wyglądające loki- ten model w tym pomoże

Używam tej lokówki od niedawna, ale jestem bardzo zadowolona.Mam długie i gęste włosy, a bez problemu zakręciłam naturalne loki. Lokówka jest prosta w obsłudze, lekka i poręczna. Fajną sprawą są ochronne powłoki ceramiczne na płytkach lokówki !!! co zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i dzięki temu włosy się mniej niszczą.Polecam

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BHH777/00 Lokówka Easy Natural

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BHH777/00 Lokówka Easy Natural

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Referințe

  1. Testat în 2014.