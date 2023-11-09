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Seria 7000 Uscător de păr
Asistență
BHD720/10
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Ce sunt ionii minerali şi cum acţionează?
Părul meu este prins în uscătorul de păr Philips
Aparatul meu de coafat Philips nu conţine azbest?
Ce face funcţia IONICĂ de pe aparatul meu de coafat Philips?
Cum folosesc accesoriile cu uscătorul de păr Philips?
Cum pot curăţa aparatul de coafat Philips?
7000 SeriesCap de uscare
Hair Dryer 7000 SeriesDifuzor
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