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Tehnologie ThermoShield Advanced
4 Moduri uscare : Fast, Gentle, Hot/Cold, Thermoshield
Îngrijire ionică 360 : ioni negativi, de apă și minerali
Protejează părul împotriva deteriorării cauzată de razele UV
Difuzor magnetic pentru bucle și volum
Sistemul cu doi senzori citeşte încontinuu temperatura din cameră şi reglează în mod activ temperatura de uscare de 24.000 ori pe sesiune, pentru a proteja părul împotriva supraîncălzirii. Bucură-te de o temperatură de uscare cu 25% mai constantă în orice mediu⁹.
Lamele ventilatorului nostru inovator şi încălzitorul cu design special sunt o combinaţie magică pentru uscarea părului în doar 4 minute⁴.
Adăugă hidratare pentru un păr fin şi sănătos. Tehnologia cu ioni de apă generează de peste 1000 de ori mai mult conţinut de apă decât un uscător fără ionizare.
4.8
din 5
249
Recenzii
96%
recomandă acest produs
Aisha21
20/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produsul este ceea ce imi lipsea.
A fost o alegere excelentă! Este silentios și nu produce durere. Mi-a intrecut așteptările.
Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHD723/10 Uscător de păr
Date of Use 2026-07-10
Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHD723/10 Uscător de păr
Date of Use 2026-07-10
Eugen C
07/07/2026
România
Produs de calitate
Livrarea rapida, Perfect, produs de calitate...recomand achizitia.
Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHD723/10 Uscător de păr
Date of Use 2026-07-05
Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHD723/10 Uscător de păr
Date of Use 2026-07-05
10/06/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produsul are caracteristici foarte bune
Imi place foarte mult uscatorul de par Philips Seria BHD 723/10, deoarece tehnologia Thermoshield si abundenta de ioni negativi adigura o uscare blanda. Parul ia forma dorita si ramane stralucitor dupa uscare
Avantaje
Desigur, calitate la uscare si pret mic
Dezavantaje
Nu are
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHD723/10 Uscător de păr
Date of Use 2026-04-29
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHD723/10 Uscător de păr
Date of Use 2026-04-29
¹ faţă de uscătorul Philips S5000 2300 W
² Vs Philips MoistureProtect HP8280
³ pe baza unui timp de uscare mediu de 4 minute
⁴ măsurat pe păr caucazian de lungime medie (40 cm) în mediu de laborator, la cea mai mare viteză şi setări de căldură. Rezultatul real poate varia.
⁵ Îngrijire cu ioni minerali după 6 luni de expunere la radiaţii UV
⁶ faţă de HP8232/20 la setarea superioară
⁷ faţă de Philips MoistureProtect HP8280 la cea mai mare setare
⁸ setare Thermoshield Advance
⁹ când se utilizează modul cald comparativ cu părul uscat natural. Testat într-un institut de terţă parte situat în SUA.