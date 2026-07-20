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  • 20% mai rapid¹. Mai uşor². Fără deteriorare din cauza căldurii⁸
  • 20% mai rapid¹. Mai uşor². Fără deteriorare din cauza căldurii⁸
  • 20% mai rapid¹. Mai uşor². Fără deteriorare din cauza căldurii⁸
  • 20% mai rapid¹. Mai uşor². Fără deteriorare din cauza căldurii⁸
  • 20% mai rapid¹. Mai uşor². Fără deteriorare din cauza căldurii⁸
  • 20% mai rapid¹. Mai uşor². Fără deteriorare din cauza căldurii⁸
  • 20% mai rapid¹. Mai uşor². Fără deteriorare din cauza căldurii⁸
  • 20% mai rapid¹. Mai uşor². Fără deteriorare din cauza căldurii⁸
  • 20% mai rapid¹. Mai uşor². Fără deteriorare din cauza căldurii⁸
  • 20% mai rapid¹. Mai uşor². Fără deteriorare din cauza căldurii⁸
  • 20% mai rapid¹. Mai uşor². Fără deteriorare din cauza căldurii⁸
  • 20% mai rapid¹. Mai uşor². Fără deteriorare din cauza căldurii⁸
  • 20% mai rapid¹. Mai uşor². Fără deteriorare din cauza căldurii⁸
  • 20% mai rapid¹. Mai uşor². Fără deteriorare din cauza căldurii⁸
  • 20% mai rapid¹. Mai uşor². Fără deteriorare din cauza căldurii⁸
  • 20% mai rapid¹. Mai uşor². Fără deteriorare din cauza căldurii⁸
  • 20% mai rapid¹. Mai uşor². Fără deteriorare din cauza căldurii⁸
  • 20% mai rapid¹. Mai uşor². Fără deteriorare din cauza căldurii⁸
  • 20% mai rapid¹. Mai uşor². Fără deteriorare din cauza căldurii⁸
  • 20% mai rapid¹. Mai uşor². Fără deteriorare din cauza căldurii⁸
  • 20% mai rapid¹. Mai uşor². Fără deteriorare din cauza căldurii⁸
  • 20% mai rapid¹. Mai uşor². Fără deteriorare din cauza căldurii⁸

Seria 7000Uscător de păr

BHD720/10

4.8
| (249) Recenzii | 96% recomandă acest produs
20% mai rapid¹. Mai uşor². Fără deteriorare din cauza căldurii⁸
Bucură-te de rezultate profesioniste şi rapide cu uscătorul de păr Philips seria 7000. Tehnologia ThermoShield Advanced citeşte şi controlează în mod activ temperatura aerului emis de uscătorul de păr pentru a-ţi proteja părul de deteriorarea produsă de căldură⁹.
Vezi toate beneficiile

Încearcă 90 zile sau banii înapoi

cu tehnologie avansată ThermoShield

20% mai rapid¹. Mai uşor². Fără deteriorare din cauza căldurii⁸

  • Tehnologie ThermoShield Advanced

  • 4 Moduri uscare : Fast, Gentle, Hot/Cold, Thermoshield

  • Îngrijire ionică 360 : ioni negativi, de apă și minerali

  • Protejează părul împotriva deteriorării cauzată de razele UV

  • Difuzor magnetic pentru bucle și volum

ThermoShield Advanced îţi protejează părul împotriva supraîncălzirii

ThermoShield Advanced îţi protejează părul împotriva supraîncălzirii

Sistemul cu doi senzori citeşte încontinuu temperatura din cameră şi reglează în mod activ temperatura de uscare de 24.000 ori pe sesiune, pentru a proteja părul împotriva supraîncălzirii. Bucură-te de o temperatură de uscare cu 25% mai constantă în orice mediu⁹.

Jet de aer puternic pentru uscare cu 30% mai rapidă⁴

Jet de aer puternic pentru uscare cu 30% mai rapidă⁴

Lamele ventilatorului nostru inovator şi încălzitorul cu design special sunt o combinaţie magică pentru uscarea părului în doar 4 minute⁴.

Ionii de apă aduc hidratare părului

Ionii de apă aduc hidratare părului

Adăugă hidratare pentru un păr fin şi sănătos. Tehnologia cu ioni de apă generează de peste 1000 de ori mai mult conţinut de apă decât un uscător fără ionizare.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

249

Recenzii

96%

recomandă acest produs

20/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Produsul este ceea ce imi lipsea.

A fost o alegere excelentă! Este silentios și nu produce durere. Mi-a intrecut așteptările.

Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHD723/10 Uscător de păr

Date of Use 2026-07-10

Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHD723/10 Uscător de păr

Date of Use 2026-07-10

07/07/2026

România

România

Produs de calitate

Livrarea rapida, Perfect, produs de calitate...recomand achizitia.

Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHD723/10 Uscător de păr

Date of Use 2026-07-05

Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHD723/10 Uscător de păr

Date of Use 2026-07-05

10/06/2026

România

România

Cumpărător verificat

Produsul are caracteristici foarte bune

Imi place foarte mult uscatorul de par Philips Seria BHD 723/10, deoarece tehnologia Thermoshield si abundenta de ioni negativi adigura o uscare blanda. Parul ia forma dorita si ramane stralucitor dupa uscare

Avantaje

Desigur, calitate la uscare si pret mic

Dezavantaje

Nu are

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHD723/10 Uscător de păr

Date of Use 2026-04-29

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHD723/10 Uscător de păr

Date of Use 2026-04-29

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Referințe

  1. ¹ faţă de uscătorul Philips S5000 2300 W

  2. ² Vs Philips MoistureProtect HP8280

  3. ³ pe baza unui timp de uscare mediu de 4 minute

  4. ⁴ măsurat pe păr caucazian de lungime medie (40 cm) în mediu de laborator, la cea mai mare viteză şi setări de căldură. Rezultatul real poate varia.

  5. ⁵ Îngrijire cu ioni minerali după 6 luni de expunere la radiaţii UV

  6. ⁶ faţă de HP8232/20 la setarea superioară

  7. ⁷ faţă de Philips MoistureProtect HP8280 la cea mai mare setare

  8. ⁸ setare Thermoshield Advance

  9. ⁹ când se utilizează modul cald comparativ cu părul uscat natural. Testat într-un institut de terţă parte situat în SUA.