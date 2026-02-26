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Îngrijirea părului
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Seria 5000 Uscător de păr
Asistență
BHD501/00
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Declaraţie de conformitate UK - English (US)
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
Toate (6)
Ce sunt ionii minerali şi cum acţionează?
Aparatul meu de coafat Philips nu conţine azbest?
Ce face funcţia IONICĂ de pe aparatul meu de coafat Philips?
Părul meu este prins în uscătorul de păr Philips
Cum folosesc accesoriile cu uscătorul de păr Philips?
Cum pot curăţa aparatul de coafat Philips?
5000 seriesCap de coafare
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