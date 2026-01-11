ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Uscare rapidă fără deteriorare de la căldură**
  • Uscare rapidă fără deteriorare de la căldură**
  • Uscare rapidă fără deteriorare de la căldură**
  • Uscare rapidă fără deteriorare de la căldură**
  • Uscare rapidă fără deteriorare de la căldură**
  • Uscare rapidă fără deteriorare de la căldură**
  • Uscare rapidă fără deteriorare de la căldură**
  • Uscare rapidă fără deteriorare de la căldură**
  • Uscare rapidă fără deteriorare de la căldură**
  • Uscare rapidă fără deteriorare de la căldură**
  • Uscare rapidă fără deteriorare de la căldură**
  • Uscare rapidă fără deteriorare de la căldură**
  • Uscare rapidă fără deteriorare de la căldură**
  • Uscare rapidă fără deteriorare de la căldură**
  • Uscare rapidă fără deteriorare de la căldură**
  • Uscare rapidă fără deteriorare de la căldură**
  • Uscare rapidă fără deteriorare de la căldură**
  • Uscare rapidă fără deteriorare de la căldură**
  • Uscare rapidă fără deteriorare de la căldură**
  • Uscare rapidă fără deteriorare de la căldură**

Seria 5000Uscător de păr

BHD501/00

4.8
| (826) Recenzii | 97% recomandă acest produs
Uscare rapidă fără deteriorare de la căldură**
Tehnologia ThermoShield oferă protecţie termică absolută împotriva deteriorării cauzate de căldură, prin controlul activ al temperaturii aerului din uscător la un nivel optim.
Vezi toate beneficiile

cu tehnologia de protecţie termică ThermoShield

Uscare rapidă fără deteriorare de la căldură**

  • Tehnologia ThermoShield

  • 3 setări de temperatură & 2 de viteză

  • Îngrijire ionică eliberează de 2 ori mai multi ioni*

  • 2100 W

Tehnologie ThermoShield pentru protecţie termică absolută

Tehnologie ThermoShield pentru protecţie termică absolută

Senzorul de detectare a supraîncălzirii optimizează şi controlează în mod activ temperatura aerului, protejându-ţi părul împotriva deteriorării** cauzate de supraîncălzire. Bucură-te de o experienţă de uscare fără stres cu tehnologia ThermoShield.

Uscare rapidă pentru rezultate profesionale, cu 2100 W

Uscare rapidă pentru rezultate profesionale, cu 2100 W

Acest uscător de păr profesional de 2100 W creează un flux de aer puternic. Combinaţia rezultată de putere şi viteză accelerează şi facilitează uscarea şi coafarea părului.

Îngrijire cu de 2 ori mai mulţi ioni* pentru păr neted şi strălucitor

Îngrijire cu de 2 ori mai mulţi ioni* pentru păr neted şi strălucitor

Acest sistem puternic cu ioni generează până la 40 de milioane de ioni la o sesiune de uscare, amplificând strălucirea părului. Astfel, te vei bucura de un păr neted şi lucios.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.8

din 5

826

Recenzii

97%

recomandă acest produs

11/01/2026

România

România

Cumpărător verificat

Foarte bun

Foarte util,deja este al doilea produs identic. Sunt mulțumit! Putere mare de uscare.

Avantaje

Putere mare, uscare rapida, calitate excelenta.

Dezavantaje

zgomotul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHD512/00 Uscător de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHD512/00 Uscător de păr

06/07/2025

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Foarte bun ,de calitate,usucă foarte repede,mi s-a livrat foarte repede

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHD510/00 Uscător de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHD510/00 Uscător de păr

14/04/2025

România

România

Cumpărător verificat

Excelent!

Este foarte bun.Îl folosesc atat eu cat di copiii mei

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHD530/00 Uscător de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Seria 5000 BHD530/00 Uscător de păr

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. vs BHD350 la setarea superioară

  2. Setarea ThermoShield