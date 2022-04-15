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Îngrijirea părului
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Essential Uscător de păr
Producție oprită
Asistență
BHD002/00
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Manual de utilizare
Declaraţie de conformitate UE - English (US)
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Aparatul meu de coafat Philips nu conţine azbest?
Cum folosesc accesoriile cu uscătorul de păr Philips?
Cum pot curăţa aparatul de coafat Philips?
Aparatul de coafat Philips s-a oprit de la sine
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