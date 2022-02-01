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  • Uscare puternică cu îngrijire
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  • Uscare puternică cu îngrijire
  • Uscare puternică cu îngrijire
  • Uscare puternică cu îngrijire
  • Uscare puternică cu îngrijire
  • Uscare puternică cu îngrijire
  • Uscare puternică cu îngrijire
  • Uscare puternică cu îngrijire
  • Uscare puternică cu îngrijire
  • Uscare puternică cu îngrijire
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  • Uscare puternică cu îngrijire
  • Uscare puternică cu îngrijire
  • Uscare puternică cu îngrijire
  • Uscare puternică cu îngrijire
  • Uscare puternică cu îngrijire
  • Uscare puternică cu îngrijire
  • Uscare puternică cu îngrijire
  • Uscare puternică cu îngrijire

Producție oprită

EssentialUscător de păr

BHD002/00

4.9
| (186) Recenzii | 98% recomandă acest produs
Uscare puternică cu îngrijire
Uscătorul de păr Philips Essential îţi oferă o uscare puternică la 1600 W, având în acelaşi timp grijă de părul tău cu setarea de temperatură ThermoProtect. Uşor de utilizat, cu 3 setări de temperatură şi viteză şi jet de aer rece.
Vezi toate beneficiile

Uscare puternică cu îngrijire

  • 1600 W

  • Setare ThermoProtect

  • 3 setări de temperatură şi viteză

Putere de uscare de 1600 W

Putere de uscare de 1600 W

Acest uscător de păr de 1600 W creează un flux de aer optim pentru păr frumos în fiecare zi.

Setare de temperatură ThermoProtect

Setare de temperatură ThermoProtect

Setarea de temperatură ThermoProtect asigură o temperatură optimă de îngrijire şi o protecţie suplimentară împotriva supraîncălzirii părului. Cu acelaşi flux de aer puternic, vei obţine rezultate excelente într-un mod delicat.

Cap de coafare de 20 mm pentru un debit de aer concentrat

Cap de coafare de 20 mm pentru un debit de aer concentrat

Capul de coafare concentrează fluxul de aer pentru coafare precisă şi retuşuri.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

186

Recenzii

98%

recomandă acest produs

1

01/02/2022

România

România

Angajat Philips

Cumpărător verificat

Excelent

[Employee of philipsglobal] Un produs fffff bun Recomand cu incredere Calitate f buna

Avantaje

Este foarte util

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Essential BHD004/00 Uscător de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Essential BHD004/00 Uscător de păr

10/02/2021

România

România

Raport bun preț-caliate

Își face bine treaba,nimic de reproșat până acum,e chiar ok

Avantaje

Raport bun calitate-preț ,produs de bună calitate

Dezavantaje

Nu am găsit deocamdată

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Essential BHD004/00 Uscător de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Essential BHD004/00 Uscător de păr

12/08/2020

România

România

un produs excelent

recomand cu mare drag Super raport calitate pret!!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Essential BHD004/00 Uscător de păr

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Essential BHD004/00 Uscător de păr

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