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Producție oprită
Tot ce ai nevoie pentru bucle elastice
Bucle superbe uşor de obţinut. Înfăşoară şuviţa şi coafează pentru a obţine aspectul cârlionţat mult visat. Stratul ceramic adaugă strălucire şi luciu părului, conferindu-i elasticitate şi un aspect superb, plin de viaţă.
Temperatură de 200 °C
Bară de 16 mm
Înveliş ceramic protector
Durată scurtă de încălzire, gata de utilizare în 60 de secunde
Cu diametrul barei de 16 mm poţi crea bucle şi cârlionţi elastici, plini de viaţă, pentru un aspect vesel şi tineresc.
Învelişul ceramic protector asigură distribuţia uniformă a căldurii şi mai puţină deteriorare a părului pentru păr moale şi strălucitor.
Temperatura ridicată de 200 °C garantează rezultate optime, reducând în acelaşi timp la minim deteriorarea părului.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
5.0
din 5
46
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Antonela
10/05/2019
România
RECOMAND ACEST PRODUS
Un produs foarte bun (cel mai bun ondulator pe care l-am utilizat). Incalzirea se face imediat, durata de asteptarea pentru obtinerea buclei este foarte mica si efectul este de durata (buclele rezista si cateva zile). De asemenea, nu deterioreaza parul si aspectul final este de par stralucitor.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare Essential BHB862/00 Ondulator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare Essential BHB862/00 Ondulator
pani
08/05/2019
România
foarte bun
este un produs excelent,usor de folosit care iti aranjaza parul fara probleme
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare Essential BHB862/00 Ondulator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare Essential BHB862/00 Ondulator
Nilghiun
07/05/2019
România
Este foarte bun
Recomand acest ondulator. Este usor de folosit si are un design elegant.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare Essential BHB862/00 Ondulator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru StyleCare Essential BHB862/00 Ondulator