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Producție oprită

StyleCare EssentialOndulator

BHB862/00

5

| (46) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Tot ce ai nevoie pentru bucle elastice

Bucle superbe uşor de obţinut. Înfăşoară şuviţa şi coafează pentru a obţine aspectul cârlionţat mult visat. Stratul ceramic adaugă strălucire şi luciu părului, conferindu-i elasticitate şi un aspect superb, plin de viaţă.

Vezi toate beneficiile

Tot ce ai nevoie pentru bucle elastice

  • Temperatură de 200 °C

  • Bară de 16 mm

  • Înveliş ceramic protector

  • Durată scurtă de încălzire, gata de utilizare în 60 de secunde

Bară de ondulare de 16 mm pentru onduleuri şi bucle elastice

Bară de ondulare de 16 mm pentru onduleuri şi bucle elastice

Cu diametrul barei de 16 mm poţi crea bucle şi cârlionţi elastici, plini de viaţă, pentru un aspect vesel şi tineresc.

Înveliş ceramic protector pentru coafare extrem de delicată

Înveliş ceramic protector pentru coafare extrem de delicată

Învelişul ceramic protector asigură distribuţia uniformă a căldurii şi mai puţină deteriorare a părului pentru păr moale şi strălucitor.

Temperatură ridicată de 200 °C pentru rezultate optime

Temperatură ridicată de 200 °C pentru rezultate optime

Temperatura ridicată de 200 °C garantează rezultate optime, reducând în acelaşi timp la minim deteriorarea părului.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

46

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

10/05/2019

România

România

RECOMAND ACEST PRODUS

Un produs foarte bun (cel mai bun ondulator pe care l-am utilizat). Incalzirea se face imediat, durata de asteptarea pentru obtinerea buclei este foarte mica si efectul este de durata (buclele rezista si cateva zile). De asemenea, nu deterioreaza parul si aspectul final este de par stralucitor.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare Essential BHB862/00 Ondulator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare Essential BHB862/00 Ondulator

08/05/2019

România

România

foarte bun

este un produs excelent,usor de folosit care iti aranjaza parul fara probleme

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare Essential BHB862/00 Ondulator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare Essential BHB862/00 Ondulator

07/05/2019

România

România

Este foarte bun

Recomand acest ondulator. Este usor de folosit si are un design elegant.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare Essential BHB862/00 Ondulator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru StyleCare Essential BHB862/00 Ondulator

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