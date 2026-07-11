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  • Aparat complet, versatil şi îngrijire intimă
  • Aparat complet, versatil şi îngrijire intimă
  • Aparat complet, versatil şi îngrijire intimă
  • Aparat complet, versatil şi îngrijire intimă
  • Aparat complet, versatil şi îngrijire intimă
  • Aparat complet, versatil şi îngrijire intimă
  • Aparat complet, versatil şi îngrijire intimă
  • Aparat complet, versatil şi îngrijire intimă
  • Aparat complet, versatil şi îngrijire intimă
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  • Aparat complet, versatil şi îngrijire intimă
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Body Groomer 7000 SeriesCap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns

BG7470/15

4.9
| (39) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Aparat complet, versatil şi îngrijire intimă
Sistemul unic cu cap dublu îţi permite să treci fără efort de la bărbierit la tundere, fără a compromite confortul pielii. Cu tehnologia capului de flexare 2D, aparatul de ras se adaptează la curbele corpului tău, prinzând chiar şi firele de păr încăpăţânate.
Vezi toate beneficiile

Garanție extinsă

Pentru o tundere precisă şi sigură a pielii pe tot corpul

Aparat complet, versatil şi îngrijire intimă

  • Sistem de ras Triple Protect

  • Cap flexibil 2D

  • Lame de tuns delicate cu pielea

  • Rezultatul? Păr tuns aproape de piele.

  • 100% rezistent la apă

Sistem cu două capete pentru o radere precisă sau o tundere stilată

Sistem cu două capete pentru o radere precisă sau o tundere stilată

Sistemul inovator cu două capete îţi oferă un ras fin şi precis, care îți lasă pielea revigorată, sau un tuns precis ce completează perfect stilul tău unic. Acest aparat de îngrijire are versatilitatea de care ai nevoie.

Tehnologie de tăiere brevetată, concepută pentru a fi delicată cu pielea

Tehnologie de tăiere brevetată, concepută pentru a fi delicată cu pielea

Sistemul de ras Triple Protect presupune 1) dinţi rotunjiţi în formă de perlă pe laturile trimmerului, pentru un confort superior al pielii, 2) perforaţii în formă de diamant pe sita metalică hipoalergenică, pentru a lăsa pielea netedă, iar 3) puntea protectoare de sub sită este menită să reducă semnificativ riscul de iritaţie a pielii.

Adaptează capul aparatului de ras la contururile corpului

Adaptează capul aparatului de ras la contururile corpului

Cu tehnologia de urmărire a contururilor, capul 2D Flex adaptează sistemul de radere pentru a urmări formele corpului tău. Prinde chiar şi firele de păr dificile.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

39

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

11/07/2026

România

România

Produs calitate pret ok

Un produs bun. Nu am reusit sa ma tai. M am ciupit foarte putin insa fara taietura etc. Nu m am iritat oricat de tare am apasat

Avantaje

Pret decent garantie extinsa

Dezavantaje

Foarte finute piesele de schimb si geanta de voies este penibila

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns

Date of Use 2026-07-10

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns

Date of Use 2026-07-10

04/03/2026

România

România

Cumpărător verificat

Foarte bun.

Sunt foarte mulțumit de acest produs.Tunde și rade eficient, fără să tragă părul sau să irite pielea. Este rezistent la apă, ușor de curățat și bateria ține destul de mult și se încarcă rapid.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns

13/01/2026

România

România

Cumpărător verificat

excelent

Calitate, usor de folosit,, nu trage parul, Am avut un aparat mai vechi, nu se compara pe departe cu acest aparat.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cap 2D Flex şi sistem dublu de ras-tuns

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Referințe

  1. Opţiunea de încărcare rapidă oferă suficientă putere pentru o sesiune de tundere

  2. La înregistrarea pe Philips.com în termen de 90 de zile de la cumpărare